Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bilmecelerin sihirli dünyasına adım atın! Çocuklarınız için hazırlanmış, eğlendirirken düşündüren bu bilmeceler, çocukların hayal gücünü geliştirmek için harika bir fırsat.

        Çocuklar için eğlenceli bilmeceler nelerdir?

        Küçükler için hazırlanmış, zekâ dolu bilmecelerle hem eğlenin hem de öğrenin! Çocukların sorulara yanıt bulurken neşelenmesini sağlayacak bu etkinlik, hayal güçlerini geliştirmek için de harika bir fırsat. İşte eğlendirirken düşündüren çocuklar için bilmeceler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 08:30 Güncelleme: 15.02.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocuklar için bilmece zamanı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çocukların eğlenceli zaman geçirebileceği, bulmaca ve bilmecelerle dolu bir dünya! Hem öğretici hem de düşündürücü olan bu bilmecelerle çocuklar, eğlenceli bir zeka yolculuğuna çıkmaya hazır olun.

        ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCELİ BİLMECELER

        1. BİLMECE

        Benim gibi kolları var, başı, yüzü, gözü var. Soğuktan korkmaz, sıcaktan korkar. Böyle acayip huyu var.

        CEVAP: Kardan Adam

        2. BİLMECE

        Ağaç kovuğunda yaşar, cevizi fındığı çok sever. Tüylü kuyruğu ile çabuk çabuk gider.

        CEVAP: Sincap

        3. BİLMECE

        Yürür yürür iz etmez. Hızlı gitse toz etmez.

        CEVAP: Gemi

        4. BİLMECE

        On ay yatar, iki ay kalkar; Feneri yakar, etrafa bakar.

        CEVAP: Ateş Böceği

        5. BİLMECE

        Su koyarsın dolar, içersin biter. İçini görmeyince, merakın artar.

        CEVAP: Bardak

        6. BİLMECE

        Yeni bağlantılar kuruldukça içinde, bulmacaları da çözersin, en zor problemleri de!

        CEVAP: Beyin

        7. BİLMECE

        Ben giderim o gider ben dururum o durur.

        REKLAM

        CEVAP: Gölge

        8. BİLMECE

        Kanadı var, kuş değil. Suda yüzer, gemi değil. Kuyruğu var, kedi değil.

        CEVAP: Balık

        9. BİLMECE

        Kuyruğu var canlı değil konuşur ama insan değil camı var ama pencere değil.

        CEVAP: Televizyon

        10. BİLMECE

        Şehirler, köyler gezerim ama bir adım bile hareket etmem. Ben neyim?

        CEVAP: Yol

        11. BİLMECE

        Dışı var, içi yok; Tekme yer, suçu yok.

        CEVAP: Top

        12. BİLMECE

        Akşam baktım çok idi, sabah baktım yok idi.

        CEVAP: Yıldız

        13. BİLMECE

        Gelişi aslan gibi, duruşu kaplan gibi, yayılır hasır gibi, sürünür esir gibi.

        CEVAP: Kedi

        14. BİLMECE

        Ufacık mermer taşı, içinde beyler aşı, pişirirsen aş olur, pişirmezsen kuş olur.

        REKLAM

        CEVAP: Yumurta

        15. BİLMECE

        Dağdan gelir arık arık, ayağın da demir çarık.

        CEVAP: At

        Okul çağındaki çocuklarda "ekran süresi" uyarısı
        Okul çağındaki çocuklarda "ekran süresi" uyarısı
        Sağlıklı beslenme çantası tarifleri
        Sağlıklı beslenme çantası tarifleri

        ÇOCUK BİLMECELERİNİN FAYDALARI NELERDİR?

        1. ODAKLANMA VE DİKKAT

        Bilmeceler çocukların dikkatlerini toplayarak odaklanmalarını da gerektirdiğinden; sorulan bilmeceleri anlamaya çalışma, ipuçlarını takip etme ve doğru cevabı bulma süreci çocuklarınızın odak ve dikkat problemlerini aşmanızda epey yardımcı olabilir.

        2. DİL KABİLİYETİ GELİŞİMİ

        Bilmece çözmek, aynı zamanda çocukların kelime dağarcıklarını genişletmelerine ve dil edinimlerini hızlandırmalarına yardımcı olur. Bu bilmeceler, kelime oyunları ve tekerlemeler de içerebilir. Böylelikle çocukların kelimeleri daha iyi kullanma ve algılama becerileri de gelişebilir.

        REKLAM

        3. ÖZGÜVEN VE ÖZSAYGI

        Bilmecelerin doğru cevabına ulaşmak, çocuklarınızda özgüven duygusunu ve başarı hissini de teşvik edecektir. Sorulan bilmecelere doğru cevabı verebilmek ve karşılığında takdir edilmek, özellikle karşılaştığı tepkiler doğrultusunda özsaygılarını güçlendirecek ve kendilerine duydukları güveni artıracaktır.

        4. ZEKA GELİŞİMİ

        Seçtiğiniz bilmecelere bağlı olarak bilmeceler, çocuklarınızın mantıksal ve analitik düşünme becerilerinden faydalanmasını sağlar ve böylelikle hem sözel hem sayısal anlamda zekasını geliştirir. Aynı zamanda bu türden bir beyin jimnastiği, çocukların problem çözme yeteneklerini kullanmalarını da sağlayarak onların yeni fikirler üretmesine yardımcı olacak ve yaratıcı düşünmelerini destekleyecektir.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atandı
        Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atandı
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Tüzel kişiler için KKM sona erdi
        Tüzel kişiler için KKM sona erdi
        Şaibe iddialı kurultayda flaş gelişme
        Şaibe iddialı kurultayda flaş gelişme
        Trump: Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım
        Trump: Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım
        250 bin liralık hırsızlık kamerada
        250 bin liralık hırsızlık kamerada
        "Üşümüyorum ama ayaklarım buz gibi!" diyorsanız dikkat!
        "Üşümüyorum ama ayaklarım buz gibi!" diyorsanız dikkat!
        Zelenskiy: Trump-Putin görüşmesi dünya için bir risk
        Zelenskiy: Trump-Putin görüşmesi dünya için bir risk
        Portakaldan daha fazla C vitamini içeren besinler!
        Portakaldan daha fazla C vitamini içeren besinler!
        Almanya: ABD Başkan Yardımcısının sözleri kabul edilemez
        Almanya: ABD Başkan Yardımcısının sözleri kabul edilemez
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        ABD: Avrupa'ya tehdit içinden geliyor
        ABD: Avrupa'ya tehdit içinden geliyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        "Seni seviyorum"
        "Seni seviyorum"
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Habertürk Anasayfa