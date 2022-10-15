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BİLLUR KALKAVAN kimdir, kaç yaşında, evli miydi ve çocuğu var mı? Billur Kalkavan öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi?

Billur Kalkavan hayatını kaybetti! Billur Kalkavan kimdir, evli mi?

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti. Yaklaşık 6 aydır hastalıkla mücadele eden oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, 59 yaşında hayata veda etti. İşte ünlü oyuncunun biyografisi…

15.10.2022 - 14:16 | Güncelleme: ABONE OL

  • Hastalığı nedeniyle yaklaşık 6 aydır tedavi gören ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan hayatını kaybetti. Acı haberle sevenlerini üzüntüye boğan sanatçının hayatı ise merak edildi. Haberi duyanlar sanatçının neden öldüğünü araştırmaya başladı. Billur Kalkavan’ın hayatı ve hastalığı, ünlü oyuncu ve yapımcı Hamdi Alkan’ın paylaşımının ardından gündeme gelmişti. Ünlü yönetmen Alkan paylaşımında “Canım dostum Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum.” İfadelerini kullanmıştı. Ihlamurlar Altında, Acayip Hikayeler ve Eyvah Babam gibi yapımlarda rol alan Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte Billur Kalkavan biyografisi…

  • HAMDİ ALKAN DUYURMUŞTU!

    Ihlamurlar Altında, Acayip Hikayeler ve Eyvah Babam gibi pek çok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı öğrenilmişti. Üzücü haber oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın Instagram paylaşımıyla ortaya çıkmıştı.

    Kalkavan ile birlikte objektif karşısına geçen Alkan, "Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum... Daima yanındayım." sözleriyle arkadaşına destek olmuştu.

  • BİLLUR KALKAVAN: "ÇOK YORULUYORUM"

    Kalkavan, sevenlerinden gelen "Geçmiş olsun." mesajlarının ardından açıklama yaptı. Konuyla alakalı sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Billur Kalkavan, "Hamdi Alkan’ım ziyaretime geldi ve izin istedi, 'Paylaşabilir miyim?' diye. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum vallahi. Çok mutlu oldum, Allah razı olsun. Ben fotoğrafı biraz düzelttim ama kusura bakmayın." açıklamalarıyla hayranlarının yüreğini sızlatmıştı.

    Ünlü oyuncu, "Lütfen aramayın, mesaj atın. Çok yoruluyorum." ifadelerini kullanmıştı.

  • "BUĞRA KAÇMADI"

    Kalkavan, sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın kendisine çok destek olduğunu söyleyerek, "Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı. Buğra, kaçmadı. Yanı başımda durması hastalıkla mücadelemde bana çok yardımcı oluyor." demişti.

  • BİLLUR KALKAVAN NEDEN ÖLDÜ?

    59 yaşında hayata veda eden Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, acı haber sonrasında ilk açıklamayı Habertürk'e yaptı.

    Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu." ifadelerini kullandı.

    Bahadırlı cenaze törenine ilişkin olarak, "Cenaze töreni henüz belli değil. Nereye defnedeceğimizi kardeşiyle karar vereceğiz. Büyük bir olasılıkla pazartesi günü defnederiz." bilgisini verdi.

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