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Billur Kalkavan'dan haber var! - Magazin haberleri

Billur Kalkavan'dan haber var!

Kanser tedavisi gören oyuncu Billur Kalkavan, sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri aktardı

04.06.2022 - 12:38 | Güncelleme: ABONE OL

  • Geçtiğimiz günlerde akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkan Billur Kalkavan, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

  • "AZ DA OLSA KİLO ALDIM"

    44 kiloya düştüğü için salı gününden bu yana hastanede gözetim altında tutulan Kalkavan, Instagram sayfasında yeni bir fotoğrafını yayınladı. Kalkavan, "Hastanedeyim salıdan beri. Kalmamın sebebi burada iyi bakılıyor olmam. Evde zorlanıyoruz haliyle. Kilo aldım az da olsa. 3. kemodan sonra hiç sıkıntı çekmedim, bulantı falan yok, hafif halsizlik o kadar. Hayatımda hiç bu kadar tembellik yapmamıştım iyi geldi vallahi. Her gün daha iyiye gidiyorum, keyfim yerinde, ilginize alakanıza tekrar teşekkürler iyileşmemdeki en büyük etken çünkü. Herkesi seviyorum, hiçbir şeye kızmıyorum, kabulde ve akıştayım. Böylesi daha kolaymış." mesajını paylaştı.

  • "44 KİLOYUM, KİLO ALMAM GEREKİYOR"

    Daha önce de Instagram hesabından açıklama yapan 59 yaşındaki oyuncu, "3. kemoterapimi almaya geldim. Bir hafta kadar kalacağım. Çünkü evde bir türlü kilo almayı başaramıyorum. Hala 44.7 kiloyum ki bana çok az. Doktorum ısrarla kilo almam gerektiğini söylüyor. Buğra başımın etini yiyor. Normalde de iştahlı biri değilim ki nasıl başaracağım bilmiyorum. Bundan sonra bir tur daha kemo var, arada da tetkikler. Bana yazan, arayan, mesaj atan herkese minnettarım. Sizlerin güzel dilekleriyle her gün milyarlarca hücrem iyileşiyor." demişti.

  • "GÜZEL YÜREĞİN BU HASTALIĞI YENECEK"

    Billur Kalkavan’ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan duyurmuştu. Ünlü yönetmen, "Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum. Daima yanındayım." sözleriyle arkadaşına destek olmuştu.

  • "BUĞRA KAÇMADI"

    Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a konuşan Kalkavan, sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın kendisine çok destek olduğunu söyleyerek, "Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı. Buğra, kaçmadı. Yanı başımda durması hastalıkla mücadelemde bana çok yardımcı oluyor." demişti.

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