Billie Marten Zorlu PSM'ye geliyor

REKLAM advertisement1

İlk olarak 12 yaşındayken YouTube'da şarkı söylediği bir videonun binlerce kez izlenmesiyle tanınmaya başlayan Billie Marten, Nick Drake, John Martyn, Joni Mitchell, Joan Armatrading, Kate Bush, Loudon Wainwright III ve kuzeyli folk sanatçısı Chris Wood'un müziğinden ilham alan özgün çalışmalarıyla Garanti BBVA Konserleri kapsamında 21 Eylül'de Zorlu PSM, %100 Studio sahnesine geliyor.

İlk EP'sini 2014 yılında 15 yaşındayken, ikinci EP'sini ise bir yıl sonra yayınlayan, 2015'in sonunda “BBC Sound of 2016” ödülüne aday gösterilerek minimalist akustik folk tarzıyla adını duyuran Billie Marten, önceki çalışmalarına göre daha iddialı yeni albümü “Drop Cherries”’den şarkılarının da yer alacağı konserin biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.