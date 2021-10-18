BİRLİKTE YARIŞMALARA KATILDILAR

Bill Gates ile Melinda Gates'in kızı Jennifer Gates, bir tıp öğrencisi aynı zamanda da biniciliğe tutkun. Genç kız, Nayel Nassar ile de bu tutkusu aracılığıyla tanışmıştı. Her ikisi de Bill Gates tarafından kurulan Paris Panthers adlı engelli atlama kulübünde at biniyor. 2019'da Global Şampiyonlar Ligi'nde yarıştılar ve dokuzuncu sırada yer aldılar.