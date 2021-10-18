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Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, Nayel Nassar ile evlendi! Düğünden bir gün önce imam nikahı kıyıldı... - Magazin haberleri

Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, Nayel Nassar ile evlendi

Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates ile Melinda Gates'in kızı Jennifer, profesyonel at binicisi Nayel Nassar ile evlendi. Çift, düğün öncesi Mısırlı bir Müslüman olan Nassar için imam nikahı kıydı

18.10.2021 - 12:47 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz ağustos ayında sonlandıran Amerikalı milyarder Bill Gates ve Melinda Gates'in kızı Jennifer (25), profesyonel at binicisi Nayel Nassar (30) ile nikah masasına oturdu.

  • İMAM NİKAHI KIYILDI

    Gates ve Nassar, cuma akşamı New York'un North Salem bölgesinde bulunan 16 milyon dolar değerindeki çiftlik evinde, Mısırlı bir Müslüman olan Nassar için imam nikahı da kıydı.

  • Jennifer Gates ve Nayel Nassar, bir gün sonra da Bill Gates'in malikanesinde kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla düzenlenen törenle evlendi.

  • Gates ile Nassar, ilk danslarını da Elton John'un 'Can You Feel The Love Tonight?' (Bu Gece Aşkı Hissedebiliyor musun?) şarkısı eşliğinde yaptı. Çiftin evlilik törenine 300 konuk katıldı.

  • BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ 125 MİLYON DOLARLIK MALİKANEDE YAPILMIŞTI

    Bill Gates'ten boşanırken 130 milyar dolarlık servetin yarısının sahibi olan Melinda Gates, kızının bekarlığa veda partisini Washington'da çocuklarıyla birlikte yaşadığı 125 milyon dolarlık göl manzaları malikanenin bahçesinde yapmıştı. Jennifer Gates, kutlamada çekilen fotoğrafları, sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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