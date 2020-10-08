DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle 13'üncü İstanbul Moda Konferansı'na katıldı. Burada konuşan Varank, hazır giyim sektörünün, 40 senedir Türk sanayisinin medarı iftiharı olduğunu söyledi. Varank, "Dolayısıyla şunu çok net söyleyebilirim. Hazır giyim sektörü; her türlü koşulda zamanın ruhuna seslendi ve ekonomik değer oluşturmaya devam etti. Sektör geçtiğimiz sene 16,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Başka bir ifadeyle imalat sanayi sektörleri arasında, en fazla net ihracatı hazır giyimde yapıyoruz. Tabi bununla birlikte dünyada da söz sahibiyiz. Hazır giyim sektörümüz, 2019'da dünyanın en büyük altıncı ihracatçısı oldu. Bu ihracatın katma değeri de yüksek. Toplam ihracatımızın kilogram başına ortalama birim fiyatı 1,3 dolarken, hazır giyim sektöründe bu fiyat 13,2 dolar olarak gerçekleşti. Sektörün istihdam performansı da özel bir parantezi hak ediyor. 1 milyonun üzerinde emekçi, doğrudan tekstil ve hazır giyim sektöründe çalışıyor. Kadın istihdamının oranı ise yüzde 68" diye konuştu.

350 BİN İLAVE İSTİHDAM

Bakan Varank, 18 senede hazır giyim alanındaki 7,5 milyar liralık sabit yatırımı teşvik belgeleriyle desteklediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Belgeli yatırımlar sayesinde 350 bin ilave istihdamın önü açıldı. Planlı sanayileşme politikalarımız doğrultusunda; Bolu, Bursa, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Yalova ve Kilis'te tekstil ihtisas organize sanayi bölgeleri kurup, sektörel kümelenmeleri teşvik ettik. Sektörün Ar-Ge ve inovasyon projelerini TÜBİTAK, ticarileşme ve girişimcilik faaliyetlerini KOSGEB ile destekledik. Hazır giyimde faaliyet gösteren Ar-Ge ve tasarım merkezlerine; vergi indirimi, sigorta primi desteği, gelir vergisi stopajı gibi imkânlardan faydalanma hakkı getirdik. 2017 yılında Sınai Mülkiyet Kanunu'nda yaptığımız değişiklikle; moda, takı ve tekstil sektörleri için tescilsiz tasarım koruma hakkını mümkün kıldık. Bu sayede firmalarımız tasarımları için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapmadan 3 yıl süreyle koruma elde etmeye başladılar. Getirdiğimiz bu koruma; tasarım üretimi ve tüketiminde son derece dinamik bir yapıya sahip olan hazır giyim sektörümüz açısından önemli bir kolaylık sağlıyor."

Bakan Varank, hazır giyim sektöründeki üstünlüğü daha üst basamaklara taşımak için dünyada ses getiren çığır açıcı işlere odaklanmak gerektiğini söyledi. Sektörün gelişme alanlarını iyi okuyup, zamanlı adımlar atılması gerektiğini belirten Varank, şöyle konuştu:

"İçinden geçtiğimiz bu dönem bize yeni fırsatlar sunuyor. Covid ile birlikte değişime uğrayan küresel değer zincirlerinden daha çok pay almaya odaklanmalıyız. Buna giden yol; moda tasarımı ve markalaşma odaklı hareket etmekten geçiyor. İşte tam da bu ihtiyaçtan hareketle Bakanlık olarak stratejik bir adım atıyoruz. Bilişim Vadisi bünyesinde Tasarım Kümelenmesi kuracağız. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık, inşallah kasım ayında Bilişim Vadisi'nde bu merkezin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu kümede; tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip üretim atölyesi, sergi alanı gibi yapılar kurarak, tasarımla sanayiyi güçlü etkileşime geçireceğiz. Tasarım stüdyolarına, multidisipliner becerileri olan profesyonel tasarımcıları çekmek istiyoruz. Tekstilden hazır giyime, akıllı teknolojilerden grafiksel arayüz tasarımına kadar farklı alanlarda çözümler sunan kabiliyetleri sanayiyle buluşturacağız. İş geliştirme merkezinde, yeni mezun tasarımcılara işlerini olgunlaştırana kadar ev sahipliği yapacağız. Prototip üretim atölyemiz herkese hizmet verecek. Yani bireysel girişimciler, lise ve üniversite öğrencileri, ürün tasarımcıları, KOBİ'ler, kurumsal firmalar bu atölyeden faydalanabilecek. Tasarım kümelenmesi, dijitalleşme ve elektronik ticaretin sunduğu imkânlarla, geliştirilen ürünlerin daha geniş pazarlara ulaşmasına katkı sağlayacak."



Bakan Varank ayrıca sektörün geleceğinin parlak ve heyecan verici olduğunu belirtti.