Bilim Kurulu Üyesinden çok kritik uyarı!

Bilim Kurulu üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Turan, vaka artışı ile birlikte hastanelerde tedavi gören hastaların yoğun bakım ihtiyacının da artmaya başladığını söyledi.
Prof. Dr. Turan, "Önümüzdeki 2-3 hafta içinde sayıların giderek artacağı görülmekte. Bununla beraber yoğun bakım ihtiyacı da artacak. Hastanemizde de birkaç gün içinde yoğun bakım ihtiyacı artmaya başladı. Bu grup çoğunlukla aşısız gruptan oluşuyor. Yüzde 80'in üzerinde aşısız bireyin yoğun bakım ihtiyacı var. Ciddi akciğer tutulumu ile geliyorlar. Beraberinde 2 doz Sinovac olup, üzerinden süre geçmiş ve hatırlatma dozunu olmamış bireylerden oluşmakta. Daha az oranda da BioNTech ile aşılanmış ve altta yatan hastalığı olduğu için bir şekilde aşıya cevabı yetersiz olan grupta da yoğun bakım ihtiyacı görülmekte. Ankara Şehir Hastanesi özelinde durum böyle. Türkiye genelinde de aşısız bireylerin yoğun bakım ihtiyacı oluyor. Hastalık çok ciddi çünkü. Bununla ilgili pandeminin başından beri konuşuyoruz özellikle yoğun bakımda çalışan bireyler bunu görüyorlar. Bizler bu süreci aktif yaşadık. Çok farklı yaş gruplarından hastalarımızın ciddi akciğer enfeksiyonu ya da kalp ile beyin ile ilgili sıkıntıları doğdu ve yoğun bakım ihtiyaçları oldu" dedi.
'AŞILI GRUPTA ÇOK AZ'
Prof. Dr. Turan, aşılı ve aşısız olan kişilerin klinikteki gidişatlarındaki farka ilişkin, "Aşı olan kişide klinik tablo bir miktar hafif seyrediyor. Yoğun bakım ihtiyacı olsa bile tedavi yanıtları iyi. Öte taraftan hiç aşı olmamış kişilerin klinik tablosu pandeminin diğer piklerinde gördüğümüz gibi şiddetli ve ağır geçiyor. Yüksek oksijen ihtiyacı duyarak yoğun bakımda yatıyorlar. Bu nedenle aşı çok önemli bir silah. Hastalığın şiddetini hafifletmek açısından da önemli. Bu dördüncüye doğru gittiğimizi düşündüğümüz yoğun hasta artışı döneminde dikkati çeken şey, hastaneye başvuru sayısı artıyor; ama ayaktan tedavi edilebilecek hasta sayısı da bu derece iyi anlamında söyleyebiliriz. Hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyacı aşılı grupta çok az. Bunun nedeni de aşının etkisi" diye konuştu.
Prof. Dr. Turan, vakalardaki artışla ilgili ise "Artan vaka sayılarını hepimiz yakından takip ediyoruz. Çok dikkatli olmak zorundayız. Yaz aylarının getirdiği rehavet ile birlikte bulaştırıcılığı yüksek varyantlar nedeniyle de vaka sayısı artıyor; ama henüz hasta sayısı yoğun bakım ihtiyaç sayısı o denli artmadı fakat önümüzdeki 2-3 hafta içinde bu artışlar yansıyabilir. Hepimiz biliyoruz ki 'vaka' demek 'potansiyel hasta' demek, bunu da vurgulamak isterim" dedi.
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