Bilim Kurulu Üyesinden korona açıklaması: Hız kesse de devam edecek

Koronavirüsle mücadelede en büyük silah olarak görülen aşının, Türkiye'de tek doz yapılma oranı yüzde 81,6, 2 doz uygulanma oranı yüzde ise yüzde 63,3'e ulaştı.
Aşı haritasında da kırmızı renkte il kalmadı. Aşılanmada belli bir yere gelindiğini ancak bunun henüz salgını durduracak düzeyde olmadığını belirten Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, toplumun en azından yüzde 10-15'inin daha tam aşılanması gerektiğini söyledi. Gündüz, "Bu olmadıkça salgın, hız kesse de devam edecektir. Dolayısıyla bu salgın aşısızlar arasında ilerlemeye devam edecek. Arkasından da bunların bir bölümü ağırlaşacak ve ne yazık ki bir bölümünü de kaybedeceğiz" diye konuştu.
'AYNI DİSİPLİNLE 6 AYDA BİR AŞI YAPILMALI'
Aşılama yapılsa da hastalık geçirilse de bu durumun kişiyi bir süre koruduğunu belirten Prof. Dr. Gündüz, yeni varyantlar ya da virüsle karşılaşıldığında yeniden enfekte olunduğunu hatırlattı. Pandemi ortadan kalkıncaya kadar aşılamanın süreceğine işaret eden Gündüz, şöyle konuştu: "Önümüzdeki süreçte 2022 belki 2023'te yine toplumun bağışıklığının güçlendirilmesi için bu aşıların yapılması şu an kaçınılmaz gibi görünüyor. Belirli aralıklarla en azından 6 ayda bir önümüzdeki yılda yine aynı disiplinle pandemi ortadan kalkana kadar toplumun mutlaka bu aşıyı Sağlık Bakanlığı'nın da önerdiği şekillerde yaptırması gerekeceğini düşünüyorum. Bu noktada aşı tedariki önemli. Şu anda aşı tedariki ile ilgili ülkemizde bir sorun görünmüyor."
'21 GÜNE KADAR UZAYABİLİYOR'
Varyantlarla birlikte koronavirüs hastalık takviminde çok büyük değişiklik görülmediğini dile getiren Prof. Dr. Gündüz, "Yine ilk 1 hafta çok önemli. 1 haftadan sonra süreç devam ediyorsa 10'uncu günden itibaren hastalarda akciğer tutulumları ve diğer komplikasyonlar gelişebiliyor. 10'uncu günden sonra hastalar ağırlaşabiliyor ya da yoğun bakım gereksinimi de oluyor. Sonraki süreçte eğer yoğun bakım gereksinimi varsa daha zor oluyor, hastalık ağır geçiyor. Dolayısıyla 21 güne kadar uzayan ortalama süreçlerden bahsedebiliriz. Tabi eğer erken dönemde sağlık kuruluşlarına başvururlarsa 2 hafta içinde tamamen uygun tedaviyle düzelmesi de mümkün" diye konuştu.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!