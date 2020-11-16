Bilim Kurulu toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Bilim Kurulu kısıtlama yasak kararı var mı

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta toplanacak? Vatandaşların gündeminde. Koronavirüs vaka sayılarının artması ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgının son durumunu ele alacak. Koronavirüse karşı yeni kararlar alınıp alınmayacağı da netlik kazanmış olacak. İşte 16 Kasım Bilim Kurulu Toplantısı ile ilgili detaylar haberimizde...

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Bilim Kurulu toplantısı, 16 Kasım Pazartesi günü itibariyle saat 19.00'da başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanıyor.

Toplantının ardından alınan kararlar ve çıkan sonuçlar, akşam 22:00 civarı itibariyle basın mensuplarıyla paylaşılacak.