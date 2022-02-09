Bilim insanları, grip veya Kovid-19 aşısı sonrası 90 dakikalık hafif-orta yoğunlukta egzersiz yapmanın vücudun antikor üretimini iyileştirilebileceğini ortaya koydu.
Brain, Behavior and Immunity dergisinde yayımlanan makalede yer alan araştırmada, Pfizer-Biontech Kovid-19 veya grip aşısı yapılan 70 kişinin, aşı olduktan sonra belli süreyle egzersiz yapmaları halinde oluşturdukları bağışıklık yanıtı incelendi.
Iowa Üniversitesinden bilim insanları, yaşları 18 ila 87 arasında değişen ve ara sıra egzersiz yaptıklarını belirten sağlıklı kişileri laboratuvara grip aşısı olmaları için davet etti, yerel Kovid-19 aşılama merkezleriyle irtibata geçerek ilk doz aşılarını olacak 28 kişiye de ulaştı.
Aşılar uygulanmadan deneklerden kan alarak antikor seviyesini ölçen araştırmacılar, gelişigüzel şekilde aşı yapılan kişilerin bazılarından oturmalarını, bazılarından 90 dakika hafif-orta şiddette egzersiz yapmalarını istedi.
Araştırmacılar, 90 dakikalık egzersizin bağışıklık hücrelerinin oluşumunu tetikleyen "interferon alfa" adlı maddenin kanda üretimini önemli miktarda artırdığını gösteren, basılmamış önceki çalışmalarına dayanarak 90 dakika egzersiz hedefi koydu.
Aşı uygulandıktan hemen sonra 90 dakika egzersiz bisikleti süren veya hızlıca yürüyen denekler, egzersiz boyunca nabızlarını 120 ila 140 arasında tutmaya çalıştı.
Grip aşısı olan bazı deneklerden de egzersizlerini 45 dakikayla sınırlı tutmalarını isteyen araştırmacılar, aşılardan 2 ile 4 hafta sonra deneklerden kan örneği alarak antikor seviyelerini ölçtü.
Aşılardan sonra beklendiği üzere tüm deneklerde antikor seviyeleri yükselirken, aşı yapıldıktan sonra 90 dakika egzersiz yapan kişilerde antikor seviyelerinin istatistiksel olarak kayda değer derecede daha yüksek olduğu belirlendi.
Diğer yandan 45 dakika egzersiz yapan kişilerde ulaşılan antikor seviyeleri ile egzersiz yapmayanlarda ölçülen antikor seviyeleri arasında bir farklılık kaydedilmedi.
Süresi fark etmeksizin egzersiz yapmanın, aşının yan etkileri üzerinde olumlu ya da olumsuz bir tesiri de görülmedi.
Deneyi, grip aşısı yapılmış 80 fare üzerinde tekrarlayan araştırmacılar, hayvanların kanlarındaki interferon alfa seviyelerinin egzersizle arttığını, eğer bu maddenin üretimi kimyasal olarak engellenirse ekstra antikor üretiminin çok az yükseldiğini tespit etti.
Araştırmacılar, bu sayede egzersizin kanda interferon alfa seviyesini yükselterek bağışıklığı güçlendirdiği sonucuna vardı.
Söz konusu araştırmanın süre ve insan sayısı açısından kısıtlı ancak güvenilir olduğuna işaret eden bilim insanları, egzersizin Kovid-19 aşılarında uzun vadeli etkisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!