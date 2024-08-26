Bilgisayar başında çalışanlar dikkat: Teknik boyun riski ile karşı karşıya olabilirsiniz!

Zamanla bu tahriş, rotator manşet tendiniti olarak bilinen iltihaplanmaya ve omuz ağrısına yol açabilir. Rotator manşet yaralanması olan kişiler daha fazla risk altındadır. Teknik boyun, boyun ve omuzlarınızın ötesinde sorunlara da neden olabilir. Boynunuzdaki ekstra omurga basıncı bel ağrısı, baş ağrısı ve fıtıklaşmış disklere (kaymış veya şişkin diskler) yol açabilir