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Bilgi verene 25 bin TL ödül! Merada otlayan mandayı alnından vurdular!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde merada otlayan 'Mayıs' isimli manda alnından tüfekle vurularak öldürüldü. Mandalarının ölümünün üzüntüsünü yaşayan Yeliz ve Cüneyt Yılmazer çifti, hayvanını öldüren hakkında bilgi getirene 25 bin TL ödül vereceklerini söyledi

Giriş: 03.12.2022 - 10:46 | Güncelleme: ABONE OL
Zonguldak'ta bilgi verene 25 bin TL ödül! Merada otlayan mandayı alnından vurdular! - Haberler
Bilgi verene 25 bin TL ödül! Alnından vurdular!
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DHA

Zonguldak'ta olay, Çaycuma ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde 30 Kasım'da akşam saatlerinde meydana geldi. Yeliz (38) ve Cüneyt Yılmazer çiftine ait 7 yaşında gebe olan 'Mayıs' isimli manda, ahıra geri dönmedi.

TARLADA VURULDUĞUNU ÖĞRENDİ

DHA'da yer alan habere göre sabah mandalarını arayan Yılmazer çifti, gelen telefonla mandalarının tarlada vurulduğunu öğrendi.

İHBAR EDENE 25 BİN TL ÖDÜL

Meraya giden Yılmazer çifti fenalık geçirdi. Polise haber verip şikayetçi olan çift, mandayı öldürenin yakalanabilmesi için bilgi sahibi olan ve ihbar edene 25 bin lira ödül vereceklerini söyledi.

"SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ"

Yeliz Yılmazer, mandaya 7 yıldır baktığını belirterek, "Çok üzgünüm. Bir hayvanımız silahla alnından vurularak öldürüldü. Mahallede herkes mandaların benim olduğunu biliyor. Vahşice öldürdüler, çok üzüldüm. Benim 10 tane mandam var. Olay çarşamba akşamı gerçekleşti. Akşam ahıra gidip hayvanların gelmediğini fark ettim" dedi.

"KARNINDA BUZAĞI TAŞIYORDU"

Kendisine gelen telefonla mandanın öldürüldüğünü öğrenen Yeliz Yılmazer, "Tarlanın ortasında, etrafında tel örgü olmayan yeşillik alanın ortasında mandamı alnından silahla vurmuşlar. Gördüğüm anda çok üzüldüm orada, hatta bayağı ağladım. Sonuçta karnında buzağı taşıyordu. Doğurmasına 1- 1.5 ay vardı. Doğumu çok yakındı. Severek bakıyorduk. Bir hayvanı vahşice alnının ortasından vurmak vicdana sığmaz. Vuranı bulmak istiyorum. Eşim ödül koydu, bulana, emin olup da söyleyene. Çok yakın mesafede vurulmuş. Bilerek istenerek ateş edilmiş, bundan eminim. Kızımın kanı yerde kalmayacak" diye konuştu.

"PARAYI MUHTARA TESLİM ETTİM"

Önce yanlışlıkla vurulmuş olabileceğini düşündüğünü söyleyen Cüneyt Yılmazer, "Tam baş kısmından ortadan vurulduğunu görünce kasıt olduğunu anladım. Daha sonra polis tutanak tuttu. Kendim de polisin işini kolaylaştırmak için 25 bin lira ödül koydum. Gören bilen ya da şikayet eden olursa bana değil, polise bildirsin. Ben muhtara parayı teslim ettim. Hem kolluk kuvvetlerinin işlerini kolaylaştırmak hem de yapanın cezasını bulması için ödül koydum. Hayvanın gözünün içine bakarak onu öldürüyorsun. İlla ki güvenlik güçleri çalışmalarına devam ediyor. İyi bir neticeye ulaşacağına inanıyorum" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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