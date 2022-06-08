Bilgi'de yeni dönem

Bu yıl 26'ncı yaşını kutlayan İstanbul Bilgi Üniversitesi, 20 bine yakın öğrencisi ve 150'den fazla programıyla yeni öğrencilerini bekliyor. "Okul için değil yaşam için öğrenme" ilkesiyle Türkiye'nin ilk vakıf üniversitelerinden biri olan Bilgi, yaklaşık 100 ülkeden öğrenciye de eğitim yuvası oldu. Önümüzdeki dönemde YÖK'ün belirlediği burs oranlarının üzerindeki burs teklifleriyle yeni öğrencilerini bekliyor.

BİLGİ İNGİLİZCE, DERSLER İNGİLİZCE

Uluslararası statüye önem verdiklerini söyleyen İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Parlakçı, "Türkiye'deki en eski vakıf üniversitelerinden biri olarak büyük oranda İngilizce eğitim veren bir üniversiteyiz. Programlarımızın yüzde 92'sinde İngilizce eğitim verilmiştir. Yabancı öğrenciler özellikle akredite olan bölümleri tercih ediyor. 100 ülkeden çok sayıda öğrencimiz var. ABD, Kanada, Almanya ve Ortadoğu ülkelerinden çok sayıda öğrenci ağırlıyoruz" dedi.

Prof. Dr. Alpaslan Parlakçı

BİLGİ'DE ÖĞRENCİLERİ NASIL BURSLAR BEKLİYOR?

Bilgi Üniversitesi burslarla da öğrencilerin dikkatini çekmeyi planlıyor. Basın mensuplarının, "Öğrenciler için nasıl bir burs imkanı sağlıyorsunuz" sorusuna Rektör Parlakçı şu yanıtı verdi: "Üniversite ücretleri konusunu burslarla birlikte değerlendirmek gerekir. Çok yaygın bir burs imkanımız var. YÖK'ün bize zorunlu tuttuğu burs oranlarının da ötesinde; ihtiyaç bursları, spor bursları, başarı bursları, mezun kardeşi bursları gibi burs başlıklarımız var. Yani yüzde 50'ye varan burs olanağımız var."

UZAKTAN EĞİTİME SÜRECEK Mİ?

Pandemi süreci öncesinde de üniversitenin çevrimiçi eğitime en yakın üniversitelerden biri olduğunu söyleyen Rektör Parlakçı şöyle devam etti: "Kurumsal altyapı, hocalarımızın deneyimleri ve öğrencilerimizin yaklaşımı açısından hazırdık. Bu geçişi sorunsuz geçirmiş olduk. Hibrit eğitim artık dünyada tercih edilen bir eğitim modeli. Bu yüzden hayatımızda var olmaya devam edecek."

ÖĞRENCİ TERCİHTE "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK" KONUSUNU DİKKATE ALIYOR

Sürdürülebilir yaşamı kampüs hayatının bir parçası haline getirdiklerini vurgulayan Rektör Parlakçı "Öğrenciler kampüs içinde sürdürülebilir yaşamaya gayret ediyor. Öğrencilerimiz tercihte bulunurken sürdürülebilirliği de dikkate alıyor. Örneğin kampüs içinde "Takas masası" kurduk. Öğrencilerimiz ve hocalarımız kullanmadıkları eşyaları bu masada takas edebiliyor. Sürdürülebilirlikle ilgili lisansüstü programlarımızı da kurduk" dedi.

TÜRKİYE'NİN İLK VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDEN BİRİ: BİLGİ

1996 yılında Türkiye'nin 4'üncü vakıf üniversitesi olarak kuruldu. 26 yılı geride bırakan Bilgi Üniversitesi bugün yaklaşık 20 bin öğrencisiyle eğitim hayatına devam ediyor. 1997 yılında ilk öğrencilerini Kuştepe Kampüsü'nde eğitime başladı. İlk on yıl içinde ilk online akredite MBA programı eğitime başladı. Dolapdere kampüsü kuruldu ve ilk doktora programları açıldı. İlk 10 yıl içinde toplam kayıt sayısı 8 bine ulaştı.

2006-2007 yıllarında Santral İstanbul Kampüsü kuruldu. 2022 yılında 26. yılına giren İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin 20 bine yakın öğrencisi, 60 bine yakın mezunu ve 150'nin üzerinde programı bulunuyor. U.S News & World Report'un "En İyi Küresel Üniversiteler Sıralaması"na göre Türkiye'nin en iyi üçüncü üniversitesi oldu. URAP Raporuna göre 2021 yılında dünya genel sıralamalarında Türkiye'den ilk 500'e giren 10 üniversite arasında. The Impact Rankings sıralamasında 2022 yılında da Türkiye'den vakıf üniversiteleri arasında üçüncü sırada.