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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Anne baba adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Bilge isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

BİLGE ADININ ANLAMI NEDİR?

Bilge ismi de tıpkı diğer adlar gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Bilge adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Bilge isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, detaylı bilgi sahibi olmak için içeriğimize bakabilirsiniz.

BİLGE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Bilge ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şöyledir;

Bilgili, iyi ahlaklı. Olgun ve örnek kimse.

BİLGE ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Bilge ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Bilge adını koymak caizdir.

BİLGE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Bilge ismini kullanan 27.924 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Bilge ismini kullanan 5.570 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Bilge ismini kullanan 2.823 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Bilge ismini kullanan 1.926 kişi bulunmaktadır.

BİLGE ADININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Bilge ismindekiler çok atak insanlardırlar. Olayların gidiş yönüne göre kara verip olayları yatıştırabilirler. Yaşayarak öğrenmek hayat felsefeleridir. Ancak bazı zamanlarda karar verme süreleri uzar ve başarısız olabilirler. Oldukça dürüst ve hoşgörülü insanlardır. İyilik yapmayı çok severler. Seyahat etmeye bayılırlar. Atak olmaları nedeniyle sakarlıkları da olabilir.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram