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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bilecik haberleri: Tartıştığı kocasını boğazından bıçakladı! | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Tartıştığı kocasını boğazından bıçakladı!

        Bilecik'te korkunç bir olay meydana geldi. Kentte bir kadın, tartıştığı kocasını boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan Reşit A. hastaneye kaldırılırken, Hülya A. gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 09:39 Güncelleme: 04.04.2025 - 09:39
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        Tartıştığı kocasını boğazından bıçakladı!
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        Bilecik'te tartıştığı kocasını boğazından bıçaklayan kadın gözaltına alındı. Ağır yaralanan eşi ameliyata alındı.

        İHA'nın haberine göre olay, dün gece meydana geldi. İddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşayan Reşit A. ile eşi Hülya A. arasında tartışma yaşandı.

        KOMŞULARI BAĞRIŞMALARI DUYDU

        Kavgaya dönüşen olayda cinnet getiren Hülya A. eline aldığı bıçağı eşinin boyun kısmına sapladı. Bağrışmaları duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

        GÖZALTINA ALINDI

        Ağır yaralanan koca, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Boynunda 10 santimetrelik bir kesik oluşan Reşit A. ameliyata alınırken, Hülya A. da gözaltına alındı.

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