Bıldırcın eti; değerli bir diyet gıda olarak kabul edilir. İnsanlar bu ürünün ne kadar yararlı olduğunu uzun zamandır biliyorlar. Bu küçük kuşun; sulu ve yumuşak eti harika bir tada sahiptir. Bu besin; birçok iç organın hastalıklarının tedavisinde diyete dahil edilir, kronik hastalıklarda durumu iyileştirir, tonu iyileştirir, kemikleri güçlendirir.

Bıldırcın etinin içerisinde; çok miktarda vitamin ve besin maddesi vardır. Enerji değeri 100 gram başına 134 kcal’dir. Bıldırcın türleri içinde eti için yetiştirilen bıldırcınların başında Jumbo bıldırcın gelmektedir. Boyları genellikle 25 cm kadar ulaşır ve ağırlıkları ortalama 500 gramdır. Bu bıldırcın türü eti son derece lezzetli olan ve oldukça hızlı büyüyen en büyük bıldırcın türleri arasında yer alır. Genellikle tavuk etine benzer birçok pişirme çeşidi olan bıldırcın eti, fırında tavada veya güveçte pişirilerek tüketilebilir.

Beslenme Uzmanları Ne Öneriyor?

Uzmanlara göre; eğer düzenli olarak bıldırcın eti yerseniz, böbrekleri, solunum organlarını, karaciğeri birçok hastalığa karşı tedavi edebilirsiniz. Ayrıca, ürün iskelet sistemini güçlendirir, metabolizmayı normalleştirir ve gastrointestinal sistemin işleyişini iyileştirir. Erkekler için bu ürünün çift faydası vardır. İçerdiği yüksek miktarda protein, kas yapmasına ve yağ yakılmasına yardımcı olur. Buna ek olarak, bu etin bir parçası olarak tonu korumak için gereken maddeler vardır, bunlar potens için faydalıdır.

Bıldırcın Etinin Faydaları Nelerdir?

Küçük bir kuşun lezzetli eti, birçok iç organın işlenmesi üzerinde yararlı bir etkiye sahiptir, aşağıdaki hastalıklarla çok yardımcıdır:

• Diyabet: Diyabetli insanlar için yararlıdır, çünkü hızlı ve kolay bir şekilde emilir, yani pankreas için daha az streslidir.

• Kalp Hastalığı: Bu diyet ürününün yararlı özelliklerini ve benzersiz bileşimini dikkate alırsak, niçin demir eksikliği anemi ve gastrointestinal sistem hastalıklarından rahatsız insanların niçin terapötik beslenmesinde yer aldığının netleştiği görülür.

• Ateroskleroz: Bıldırcın eti; biraz ateroskleroz hastası olan yaşlı insanlar için ideal hale getiren, biraz kolesterol içerir.

• Kilo Kaybı İçin Bıldırcın Eti: Çok miktarda protein içeren ürünler ekstra kilolardan kurtulmak ve metabolik süreçleri iyileştirmek için mükemmel bir yol olarak kabul edilir. Bu ürünü günlük menülerine dahil edenler, kullanmayanlara göre üç kat daha hızlı oluyorlar.

• Protein ve bol miktarda E vitamini içerir.

• B1vitamini, B2 vitamini ve B12 vitamini açısından oldukça lezzetlidir.

• Mide asidi ihtiyacını giderir.

• Bağırsak hastalıklarına iyi gelir.

• Mafsal ağrıların giderilmesi için yani vücutta oluşan eklem ağrıları için oldukça etkilidir ve koruyucu özellik taşır. Romatizma gibi eklem ağrılarının giderilmesinde oldukça faydalı bir besindir. Özellikle çocuklarda kemik gelişimi ve kemiklerin güçlenmesinde oldukça faydalıdır.

• Mesanede oluşan kum ve taşların dökülmesini sağlar ve taşların düşmesi sırasında oluşabilecek ağrıyı en aza indirir. Alternatif tıpta en çok mesane taşları tedavisinde kullanılan bıldırcın eti, yeniden kum oluşmasının da önüne geçer.

• Vücudun güçlenmesini ve kuvvetlenmesini sağlayarak halsizlik ve yorgunluk gibi şikayetlerin giderilmesinde yardımcı olur. Günlük yaşamda hareketlilik sağlar. Özellikle sporcular için bıldırcın eti doğal bir güçlendiricidir.

• Nefes darlığı, astım gibi akciğer hastalıklarının iyileşmesinde ve tekrar oluşmasının engellenmesinde büyük bir yardımcı olan bıldırcın eti, fazla ve yanlış tüketilmemeye de özen gösterilmelidir.

• Hasar görmüş ve sorunlar oluşan bağırsakların normale dönmesinde tedavi edici etkiye sahiptir.

• Mide sistemi ve mide rahatsızlıklarının giderilmesinde oldukça etkilidir.

• Kolesterol içermediğinden her yaşta insan kolaylıkla tüketebilir.

• Hasar görmüş olan sinir sisteminin tedavisinde kullanılır.

• Ağır metal ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

• Mesanede kum ve taş oluşumunu önler. Ağrıyı azaltarak atılımına yardımcı olur.

• Bıldırcın etinin kemik gelişimine ve romatizmaya karşı iyi gelir.

• Vücut Ağrılarını azaltır.

• Düzenli kullanıldığında kişiye ekstra enerji verir doğal doping kaynağıdır.

• Cinsel gücü artırır.

• Beyin ve Zeka gelişimini arttırır

• Cildi yenileyerek gençleştirir. Cilde Güzellik katar.

• Yüksek Tansiyona iyi gelir.

• Çocukların Beden ve Zihin Gelişimine çok etkilidir.