Bilal Göregen dünyanın gündeminde. Cat Vibing akımı sırasında YouTube tarafından bir videosu paylaşılan Göregen, milyonlarca insana ulaştı...
BİLAL GÖREGEN KİMDİR?
Göregen, ilkokulu Hatay Dörtyol'da tamamladı, ardından Kahramanmaraş'ta Lise eğitimini sürdürdü. İstanbul Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümünü'nde eğitimini tamlayan Bilal Göregen, Hatay Dörtyol'da doğdu. Baba tarafından aslen Bitlisli'dir. 7 kardeşi vardır. Görme engellidir ancak sesi ve enstrümanları taklit edebilme yeteneği ile popüler oldu.
Yetenek Sizsiniz yarışması öncesi Sıradışı isimli programa katılmış ve Sevdiğim Kız Bana Abi Deyince adlı parçayı seslendirmiştir. Yetenek Sizsiniz yarışmasında ise finale kadar yükselmiş finalde 2. olmuştur. Bugüne kadar Bu Adam Benim Babam, Yeşil Başlı Gövel Örder, Sevdiğim Kız Bana Abi Deyince, Emmoğlu, Yaralıyım gibi bir çok parçayı başarı ile seslendirmiş ve beğeni kazanmıştır.
BİLAL GÖREGEN DÜNYA GÜNDEMİNDE
2010 yılında yetenek yarışmasına katılarak adını duyuran darbukacı Bilal Göregen, yıllar sonra yeniden popüler oldu. 2017 yılında YouTube'a giriş yapan Göregen'in platformda paylaştığı video YouTube'un resmi Instagram sayfasında paylaşıldı.
300 BİNDEN FAZLA BEĞENİ ALDI
Otomania'nın levan Polkka isimli fenomen şarkısını darbuka ile çalıp mırıldanan Göregen'in orijinal videosu ve dünyada Cat Vibing akımını başlatan videoya yer veren YouTube'un paylaşımları 300 binden fazla beğeni aldı.
Instagram'da 26 milyondan fazla abonesi bulunan YouTube, açıklama bölümünden de herkesi Bilal Göregen'in kanalına yönlendirdi.
CAT VIBING AKIMINI BAŞLATMIŞTI...
Göregen'in 28 Aralık 2018'de hazırladığı video YouTube'da 10 milyondan fazla izlenme almıştı. Öyle ki fenomen darbukacının orijinal videosu üzerine kedi GIF'i eklendi. Video, Reddit ve 9gag gibi platformlarda viral oldu.
Bir yandan kedinin kafasını salladığı, diğer yandan Göregen'in darbuka çaldığı video, 'Cat Vibing' adında bir akımın başlamasına neden oldu.
1 Kasım 2020'de montajlı videoyu kendi kanalından paylaşan Göregen, 17 milyon görüntülenme ve 1 milyon 100 binden fazla beğeni aldı.
Bilal Göregen'in YouTube'da paylaştığı videoların toplamda 93 milyona yakın izlenme sayısı bulunuyor.
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