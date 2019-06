Ünlü oyuncu Beren Saat'in canlandırdığı Bihter Ziyagil karakteri, dizinin finalinde acı bir şekilde ölmüştü. Bu ölüm, dizinin sevenlerini öylesine üzmüş ki, Bihter Ziyagil karakterinin ölümünün 9. yıl dönümünde unutulmadı. 24 Haziran 2010'da final yapan dizideki Bihter Ziyagil karakteri, bugün Twitter'da TT oldu.

BİHTER ZİYAGİL KİMDİR?

Bihter Ziyagil, Halid Ziya Uşaklıgil'in romantik drama romanından uyarlanan aynı adlı Aşk-ı Memnu dizisinin başrol karakteridir. Soylu bir kız olan Bihter, 1975 yılındaki TRT yapımı televizyon dizisinde Müjde Ar, 2008 yapımı televizyon dizisinde ise Beren Saat tarafından canlandırılmıştır.

Karakter

Babasının ölümünden annesini sorumlu tutan Bihter, ona kin duymaktadır. Annesini mutsuz etmek için zekasını ve güzelliğini kullanmaktan çekinmez. Ancak yalnızlık ve hüzün içinde Adnan Bey'le karşılaştığında, onun güvenli elini tutar ve yeni hayatına doğru yürümeye başlar. Bu yolda Adnan Bey'in uzaktan yeğeni Behlül Haznedar ile tutkulu bir ilişki yaşar. Bihter, Behlül'ün ondan uzaklaşması ve son nokta olarak Adnan Bey'in, Behlül'le ilişkisini öğrenmesi sonucu gururu yüzünden intihar eder.

Aşk-ı Memnu, 4 Eylül 2008'den 24 Haziran 2010'a kadar Kanal D kanalında yayınlanan ve 2 sezon süren Türk romantik drama dizisidir, Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem paylaşmaktadır. Dizi, final bölümüyle Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçmiştir. (Toplam izleyicide 23,4 ve AB grubunda 27,1 izlenme oranlarına ulaşmıştır.) Kerem Çatay tarafından yaratılan dizi İstanbul'da aynı evde yaşayan iki insanın yasak aşkını ve etraflarındaki hayatı konu alır. Dizi, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Aşk-ı Memnu, 2008 yılının en popüler ve en çok izlenen drama dizilerinden biri olmuştur. Final bölümünde dizi, izleyicilerin yaklaşık %73.7'ini ekran başına çekmiştir.

Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır. Bihter ve henüz üniversitede okuyan eğlence düşkünü Behlül'ün, Adnan Bey'den ve evde yaşayan diğer insanlardan gizli bir ilişkisi olur. Onların hayatlarına ve yaşadıkları dramatik olaylara Mademoiselle De Courton (Deniz),Firdevs Yöreoğlu, Peyker Önal, Nihal Ziyagil ve Bülent Ziyagil ile diğerleri de dahil olur.

Yapım

Dizinin senaryosu Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu tarafından yazılmıştır. Yönetmen koltuğunda Hilal Saral yer almıştır. Dizinin yapım şirketi, Ay Yapım'dır. Dizi, 2 Eylül 2008 tarihinden 24 Haziran 2010 tarihine kadar Sarıyer'de bulunan ve iş adamı Rahmi Koç’a ait yol yalısında çekilmiştir.Dizi süresi, yayınlandığı ilk bölümden itibaren ortalama 90 dakikadır.Dizinin 2008'den bu yana dizi adına yapımcı şirket Ay Yapım tarafından kullanımda olan "Ask-iMemnu.tv" adlı resmi internet sitesinden dizi hakkında künye, ödül ve oyuncu bilgileri verilmiştir. Dizinin yayınlandığı sıralarda site üzerinden duyurular da yapılmıştır.

Ölüm Listesi

Ana madde: Aşk-ı Memnu bölümleri listesi

Sezon Bölüm

sayısı Orijinal yayın tarihi Başlangıç tarihi Bitiş tarihi 1 38 4 Eylül 2008 18 Haziran 2009 2 41 3 Eylül 2009 24 Haziran 2010

Konu

Dizinin konusu Halid Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu adlı romanından uyarlanmıştır. Dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden biri olan Adnan Bey'in, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra Nihal ve Bülent adlı iki çocuğuyla kalmasından sonra, ikinci bir evlilik yaparak kendisinden çok genç bir kız olan Bihter ile evlenmesi ve Bihter'in kendisini manevi yeğeni Behlül'le aldatmasını konu eder.

Oyuncu Kadrosu

Ana madde: Aşk-ı Memnu karakterleri listesi

Rol Oyuncu Karakter Bihter Yöreoğlu Ziyagil Beren Saat Firdevs ve Melih Yöreoğlu'nun küçük kızı. Babasının ölümünden sonra Adnan Bey'e tutunur ve aralarındaki yaş farkına rağmen onunla evlenir. Ancak Adnan Bey'in manevi yeğeni Behlül'e aşık olmasıyla Adnan Bey'den soğumaya başlamış ve bu yasak aşk gözlerini kör etmiştir. Behlül Haznedar Kıvanç Tatlıtuğ Adnan Ziyagil'in uzaktan akrabası. Küçük yaşta annesini ve babasını kaybetmesinden sonra Adnan Bey onu yeğeni kabul etmiş, zengin hayatına dahil etmiştir. Ancak Behlül'ün Adnan Bey'in genç yaştaki karısı Bihter'den hoşlanması hayatında köklü değişikliklere neden olur. Firdevs Yöreoğlu Nebahat Çehre Ölen Melih Yöreoğlu'nun eşi. Peyker ve Bihter'in annesidir. Adnan Ziyagil Selçuk Yöntem İstanbul'un en zengin işadamlarından biridir. Kendisinden yaşça küçük Bihter'le evlenir. Deniz De Courton Zerrin Tekindor Nihal ve Bülent Ziyagil'in mürebbiyesi. Annesi Türk, babası Fransız'dır. Küçük yaştayken annesiyle beraber Türkiye'ye yerleşmiştir. Adnan Bey'e aşıktır ve Bihter'i ondan kıskanmaktadır. Nihal Ziyagil Hazal Kaya Adnan Ziyagil'in kızı. Dizi başladığında 17 yaşında bir lise öğrencisidir, uzaktan kuzeni olan Behlül'e gizliden gizliye aşıktır ve ondan sürekli bir umut bekler. Bülent Ziyagil Batuhan Karacakaya Adnan Ziyagil'in küçük yaştaki tek oğlu. Behlül'e hayrandır ve onu model almaktadır. Elif Bender Eda Özerkan Manken. Behlül'le bir süre nişanlı kalmışlardır. Peyker Yöreoğlu Önal Nur Fettahoğlu Firdevs ve Melih Yöreoğlu'nun büyük kızı. Dizinin yakın geçmişinde Behlül'le büyük bir aşk yaşamıştır. Nihat Önal İlker Kızmaz Hilmi ve Aynur Önal'ın oğlu. Peyker Yöreoğlu ile evlenmiştir. Beşir Elçi Baran Akbulut Ziyagil yalısında şoför. Nihal Ziyagil'e aşıktır. Ayrıca Nihal'in çocukluk arkadaşıdır. Cemile Pelin Ermiş Süleyman ve Şaheste'nin kızı. Ziyagil Yalısı'nda hizmetçi. Beşir'e aşıktır. Şaheste Fatma Karanfil Ziyagil Yalısı'nda hizmetçi. Süleyman Efendi ile evlidir, Cemile'nin annesi. Süleyman Efendi Rana Cabbar Ziyagil Yalısı'nda aşçı. Şaheste'nin eşi, Cemile'nin babası. Aynur Önal Zerrin Nişancı Hilmi Önal'ın eşi Hilmi Önal Recep Aktuğ İstanbullu bir iş adamı. Sevil Gülizar Irmak Firdevs Yöreoğlu ve Aynur Önal'ın arkadaşı. Arsen Ziyagil Gülsen Tuncer Adnan Ziyagil'in ablası ve Bülent ile Nihal'in halası. Nesrin Evren Duyal Ziyagil Yalısı'nda kâhya. Katia Ufuk Kaplan Firdevs Yöreoğlu'nun hizmetkarı. Melih Yöreoğlu Münir Akça İstanbullu bir iş adamı. Dizinin başlangıcından önce vefat etmiştir.



Müzik

Dizi müzikleri ve düzenlemeleri jenerik müziği dahil olmak üzere Toygar Işıklı tarafından yapılmıştır. Final bölümü için "Veda" isimli Toygar Işıklı şarkısı seçilmiştir. Ayrıca bazı bölümlerde Madcon'a ait "Beggin", Frederic Chopin'e ait "Nocturne in C-sharp Minor", Dmitri Şostakoviç'in "The Second Waltz", Ajda Pekkan'ın seslendirdiği "Bir Günah Gibi" şarkısı dahil olmak üzere bazı Ajda Pekkan, Dany Brilliant'ın seslendirdiği "Histoire d'Un Amour" ve Beethoven'ın "Moonlight Sonata" parçalarına yer verilmiştir.

Dizinin ardından 33 parçadan oluşan dizi müzikleri albümü yayınlanmıştır. Albümde yer alan şarkılar aynı zamanda filminde yapımcılığını üstlenen Ay Yapım etiketiyle yayınlanmıştır.

Final

"Veda"

İki sezon boyunca yayınlanan, 4 Eylül 2008'de tarihinde başlayıp, 24 Haziran 2010 tarihinde sonlanan dizinin son bölümünde; Bihter ile Behlül arasında geçenleri bilen evin hizmetkârlarından Beşir, gördüklerini Adnan'a anlatmıştır. Beşir'in anlatması ile aldatıldığını öğrenen Adnan'ın öfkelenmesi ve yaşanılanlar nedeni ile Nihal ve Behlül'ün evliliği ile aşkına karşılık bulamadığını sanan Bihter'in intihar etmesi konu edinilmiştir. Bihter'in ölümünün ardından evden kaçan Behlül, kabri başında Bihter'e uzaklara gideceğini söylemiştir. Adnan ve çocukları, çocukların mürebbiyesi ile eski hizmetkarları da yanına alarak yeni bir hayata başlamışlardır. Dizinin duygusal bir veda ile birlikte son gösterimi olan 79. bölümü Türk televizyon dizileri izlenme rekorları arasında 73.7 izlenme payı ile ilk sıraya yerleşmiştir.

24 Haziran 2010 Aşk-ı Memnu "Veda" adlı final bölümünde Bihter'in intihar sahnesi.

Dizinin finali için sinema oyuncusu Filiz Akın, “Beklediğimize değdi. Ben finalden memnun kaldım. Bihter'in ölümüne kadar çok güzeldi. Ama Behlül’ün mezar başındaki sahnesi daha doğal olabilirdi. Yapıştırma sakal falan olmamalıydı”, Selda Alkor, “Beren Saat'i gerçekten kutluyorum, harika oynamış. Kendini vurmadan önceki ruh halini o kadar güzel vermiş ki, bizler gibi yıllarca piyasanın önemli oyuncularından olacağına inanıyorum. Zaten ondaki yeteneği yarışmada da görmüştüm. Finale bayıldım.”, Nilgün Belgün, “Keşke sakalını daha hafif yapsalardı ya da biraz uzamasını bekleselerdi. Bana o sahne fazla abartı geldi. Baba kız konuşmaları çok etkileyiciydi. Behlül'ü Türk filmlerindeki kör kemancılara benzettim. Yapaylık sakallarla başladı.”, Bihter karakterini canlandıran Beren Saat, “Bihter'i oynamak ruhen beni çok doyurdu.” demiştir. Son bölümü Kuruçeşme Suada da izleyen dizi ekibi ve 400 kişinin katılımıyla gerçekleşen veda gecesinin 350 bin TL'lik geliri Baba Beni Okula Gönder kampanyasına bağışlanmıştır. Dizinin son bölümünün çalışmaları 1.5 ay sürmüştür. Finali Suada'da izleyen Aşk-ı Memnu dizi ekibi finalde gözyaşlarını tutamazken, dizi yapımcısı Kerem Çatay, dizinin finalinin istenilen şekilde olduğunu söylemiştir.

Diğer Ülkelerde Aşk-ı Memnu