Bige Önal ile Hande Erçel'in doğum günü buluşması

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bige Önal, 33'üncü yaşını kendisi gibi oyuncu olan arkadaşı Hande Erçel ile birlikte Etiler'deki bir mekânda yemek yiyerek kutladı.

"BENİ MAZUR GÖRÜN"

Mekândan birlikte çıkan ikiliden Hande Erçel; "Neredeyse her gün röportaj yapıyoruz. Konuşacak bir şey kalmadı. Ne konuşayım ki. Bugünlük beni mazur görün" dedikten sonra otomobiline binip oradan uzaklaştı.

Hande Erçel ile Bige Önal

"HER ŞEY YOLUNDA"

Bige Önal da "Dinleniyorum, senaryoları okuyorum, her şey yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı. Hande Erçel ile doğum gününü kutlamak için bir araya geldiklerini söyleyen Önal; "Doğum günlerimi kutlamayı çok seviyorum" dedi.