Biden ile Putin görüşecek mi? Beyaz Saray'dan yanıt!

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikili bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin konuya Beyaz Saray'dan yanı geldi

Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield, Beyaz Saray'ın günlük basın toplantısında soruları yanıtladı.

Bedingfield, "ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini söylemişti. Görüşme için hangi şartların sağlanması gerekiyor?" sorusunu şöyle yanıtladı;

"Başkan Biden ile Putin'in görüşmesi için gerekli ön koşulları belirtmeyeceğim. Ancak Rusya'dan gerilimi düşerek net adımlar ve diplomasiye açık bir tutum görülmeli."

"NE GÖRÜŞMEK İSTEYECEĞİNE BAĞLI"

Biden, geçtiğimiz günlerde Putin ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin bir soruya ise "Ne görüşmek isteyeceğine bağlı." yorumunu yapmıştı.

BIDEN'DAN PUTIN'E: İKTİDARDA KALMAMALI

Biden, Putin için sarf ettiği "Bu adam iktidarda kalmamalı" sözlerinden dolayı geri adım atmayacağını ve bu konuda özür dilemeyeceğini ancak kimsenin de ABD'nin Putin'i devireceğine inanmayacağını belirtti.

Beyaz Saray'dan Biden'ın ifadelerine ilişkin yapılan açıklamada, "Başkan'ın söylemek istediği şey, Putin'in gücünü komşularında ya da bölgede göstermesine izin verilemez idi; yoksa Putin'in Rusya'daki (siyasi) gücünden ya da bir rejim değişikliğinden bahsetmiyordu." denildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Bu kesinlikle endişe verici bir ifadedir. ABD'nin açıklamalarını takip etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.