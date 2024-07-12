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        Haberler Dünya Amerika Biden: Gazze için ateşkes planı, İsrail ve Hamas tarafından kabul edildi | Dış Haberler

        Biden: Gazze için ateşkes planı, İsrail ve Hamas tarafından kabul edildi

        ABD Başkanı Joe Biden, Gazze için sunduğu ateşkes planının, İsrail ve Hamas tarafından kabul edildiğini belirterek, "Bunu başarma ve savaşı sonlandırma konusunda kararlıyım" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 07:03 Güncelleme: 12.07.2024 - 07:03
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        "Gazze için ateşkes planı, İsrail ve Hamas tarafından kabul edildi"
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        ABD Başkanı Biden, Washington'da 3 gün süren NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

        ABD'nin, Gazze'de ateşkes ve esirleri geri getirmek için aylardır çalıştığını dile getiren Biden, "6 hafta önce ortaya koyduğum detaylı plan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, G7, İsrail ve Hamas tarafından kabul edildi." ifadesini kulandı.

        Joe Biden, bunların karmaşık konular olduğunu vurgulayarak, hala bazı eksiklikler olduğunu, ancak ilerleme kaydettiklerini söyledi.

        AA'nın haberine göre; "Gidişat olumlu" diyen Biden, "Bunu başarma ve savaşı sonlandırma konusunda kararlıyım." vurgusunu yaptı.

        Biden, en başından beri bölgede taraflarla irtibat kurduğunu, Gazze'ye daha fazla yardım, gıda ve ilaç sokmak için çaba sarf ettiğini savundu.

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        "İSRAİL İŞBİRLİĞİ GÖSTERMEDİ"

        "İsrail çok fazla işbirliği göstermedi" ifadesini kullanan Biden, İsrail'deki savaş kabinesinin, şimdiye kadar İsrail tarihinde gördüğü "en muhafazakar savaş kabinesi" olduğunu aktardı.

        İsrail'e kendilerinin Afganistan'da yaptığı hatayı yapmamaları için uyarıda bulunduğunu belirten Biden, "Bizim yaptığımız hatayı yapmayın, size kötü adamları bulmanız için yardımcı oluruz dedim." sözlerini sarf etti.

        Joe Biden, "Bir yeri işgal etmeye gerek yok, kötü adamları yakalamak yeterli" diyerek, İsrail'in, Hamas'ın peşinden gidebileceğini kaydetti.

        İsrail'e 1 tonluk bomba sevkiyatının askıya alındığını anımsatan Biden, "Bunlar Gazze'de kullanılamaz. Büyük bir insani trajedi ve yıkım yaratıyorlar." açıklamasında bulundu.

        Biden, İsrail'i geçmişte ateşkese ikna edemediği için pişmanlık duyduğuna işaret ederek, "Şimdi bu savaşı sonlandırma zamanı." görüşünü paylaştı.

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        ABD Başkanı Biden, İsrail'de popülaritesinin kendi ülkesinden daha yüksek olduğunu dile getirdi.

        "UKRAYNA'YA SIRTIMI DÖNMEYECEĞİM"

        Rusya'nın, Kiev'in 1 haftada düşeceğini öngördüğünü kaydeden Biden, sağlanan destek sayesinde "Kiev bugün hala ayakta ve NATO da hiç olmadığı kadar daha güçlü." dedi.

        Biden, güçlü bir NATO'nun, Amerika'nın güvenliği için de çok önemli olduğuna dikkati çekerek, NATO'nun kolektif savunma taahhüt eden 5. maddesinin kutsal olduğunu belirtti.

        "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e boyun eğmeyeceğim" diyen Biden, NATO'yu güçlü tutmaya devam edeceğini, Amerika'nın kendini dünyadan soyutlayamayacağını söyledi.

        Joe Biden, "Ukrayna'ya sırtımı dönmeyeceğim." mesajını verdi.

        "DÜNYADA BAŞ EDEMEYECEĞİM BİR LİDER YOK"

        Putin gibi liderlerle 4 yıl daha baş edip edemeyeceğinin sorulması üzerine Biden, "Dünyada baş edemeyeceğim bir lider yok." değerlendirmesinde bulundu.

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        Biden, Putin, davranışlarında değişlik göstermeye hazır olduğunu belirttiğinde onunla konuşabileceğini aktardı.

        Putin'in büyük bir sorununun olduğunu ifade eden Biden, Rusya'nın kazandığını iddia ettikleri savaşı kazanamadığını, Ukrayna topraklarının sadece yüzde 17,4'ünü ele geçirdiğini anımsattı.

        BAŞKAN YARDIMCISI HARRİS'E "TRUMP" DEDİ

        Fiziksel ve zihinsel sağlığıyla ilgili sorulara cevaben Biden, "Bu işi en iyi şekilde yapabilecek kişiyim." savunmasını yaptı.

        Avrupalı müttefiklerin kendisine, "Trump'ı yenmek zorundasın" dediğini aktaran Biden, Ukrayna'nın başarılı olması ve NATO'nun güçlü kalması için kendisine ihtiyaç olduğuna işaret etti.

        Biden'ın, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris hakkında konuşurken "Eğer Trump'ın iyi bir başkan yardımcısı olacağını düşünmeseydim, başkan olabileceğini düşünmeseydim, onu seçmezdim." ifadelerindeki gaf ise dikkati çekti.

        "UKRAYNA KONUSUNDA BAŞKOMUTANIMDAN TAVSİYE ALIYORUM"

        Ukrayna'nın silah sevkiyatında tüm sınırlamaların kaldırılması çağrısına ilişkin bir soruyu cevaplarken Biden, "Ukrayna konusunda Başkomutanımdan tavsiye alıyorum." dedi.

        Başkanlığın yanı sıra aynı zamanda Başkomutan sıfatı da bulunan Biden, hatasını fark edince, savunma bakanı, istihbarat birimi ve Genelkurmay Başkanı'ndan tavsiye aldığını dile getirdi.

        NATO Zirvesi kapsamında tüm basın mensupları tarafından yakından izlenen basın toplantısı, yaklaşık 1 saat sürdü.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #joe biden
        #Hamas
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