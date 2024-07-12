Biden: Gazze için ateşkes planı, İsrail ve Hamas tarafından kabul edildi

ABD Başkanı Biden, Washington'da 3 gün süren NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin, Gazze'de ateşkes ve esirleri geri getirmek için aylardır çalıştığını dile getiren Biden, "6 hafta önce ortaya koyduğum detaylı plan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, G7, İsrail ve Hamas tarafından kabul edildi." ifadesini kulandı.

Joe Biden, bunların karmaşık konular olduğunu vurgulayarak, hala bazı eksiklikler olduğunu, ancak ilerleme kaydettiklerini söyledi.

AA'nın haberine göre; "Gidişat olumlu" diyen Biden, "Bunu başarma ve savaşı sonlandırma konusunda kararlıyım." vurgusunu yaptı.

Biden, en başından beri bölgede taraflarla irtibat kurduğunu, Gazze'ye daha fazla yardım, gıda ve ilaç sokmak için çaba sarf ettiğini savundu.

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"İSRAİL İŞBİRLİĞİ GÖSTERMEDİ"

"İsrail çok fazla işbirliği göstermedi" ifadesini kullanan Biden, İsrail'deki savaş kabinesinin, şimdiye kadar İsrail tarihinde gördüğü "en muhafazakar savaş kabinesi" olduğunu aktardı.

İsrail'e kendilerinin Afganistan'da yaptığı hatayı yapmamaları için uyarıda bulunduğunu belirten Biden, "Bizim yaptığımız hatayı yapmayın, size kötü adamları bulmanız için yardımcı oluruz dedim." sözlerini sarf etti.