Biden'dan Rusya'ya 'siber' misilleme uyarısı

ABD Başkanı Joe Biden, uygulanan ekonomik yaptırımlara misilleme olarak Rusya'nın ABD'nin kritik altyapılarına siber saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulunarak, "Yönetimim, kritik altyapılara yönelik siber saldırıları püskürtmek, engellemek ve gerekirse bunlara karşılık vermek için elindeki her aracı kullanacaktır." ifadesini kullandı.

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