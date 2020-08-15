Biden'a muhalefetten tepki

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ABD başkan adayı Joe Biden'ın Aralık ayında New York Times'a verdiği röportajdaki Türkiye siyaseti ile ilgili sözlerinin yeniden gündem olmasının ardından muhalefetten de tepki geldi.

ÖZTRAK: BAĞIMSIZLIK KARAKTERİMİZ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Bizim demokrasi ve özgürlük mücadelemiz, hiçbir emperyalist himmete muhtaç değildir. 'Bağımsızlık bizlerin karakteridir.' Biz siyaseti okyanusun ötesinin çıkarları için değil, milletimizin çıkarları için yaparız" dedi. Paylaşımında Joe Biden'ı da etiketleyen Öztrak, "Erdoğan’ın değirmenine su taşımaktan vazgeçsin" ifadelerini kullandı.

AYDIN: BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın da "Bu küstah açıklama asla kabul edilemez" ifadesini kullandı. Aydın, "Arkasındaki tek desteği Türk Milleti’nin demokratik iradesi olan bizler, yerel seçimlerde olduğu gibi ilk genel seçimlerde de gücümüzü ortaya koyacağız. Bu sebeple ABD Başkan adayı Joe Biden'ın son açıklaması bizim nezdimizde yok hükmündedir" dedi.

DAVUTOĞLU: MİLLET KARAR VERİR

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da tepkisini Twitter'da gösterdi. Davutoğlu, paylaşımında, "Bu ülkede kimin iktidar olup, kimin iktidardan gideceğine sadece millet karar verir!.. Biz millet iradesinin dışında hiçbir gücü tanımayız!.." ifadelerini kullandı.