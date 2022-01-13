Bıçakla keserken fark etti! Sosyal medyada paylaştı

Pareidolia ya da 'hatalı anlam yükleme' kişinin karşılaştığı bir duyumu, bildiği bir nesne, örüntü ya da anlam olarak yanlış algılamasına deniyor. Daha basitleştirecek olursak, bir şeyi aslında olmadığı bir diğer şeye benzetmede bu terim kullanılıyor. Bulutları nesnelere benzetmek, cansız nesneleri ya da soyut görüntüleri insan yüzüne benzetmek ve müzik dinlerken olmayan bir kelime duymak yaygın Pareidolia'nın yaygın örneklerinden... Önceleri psikolojik bir rahatsızlık olarak nitelendirilen pareidolia, günümüzde sıradan bir insan eğilimi olarak görülüyor. Baktıkları her yerde bilindik yüzler ve tanıdık şekiller gören sosyal medya kullanıcıları da sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla ilgi görüyor. İşte gündelik hayatlarında denk geldikleri objeleri başka cisimlere veya canlılara benzeten internet kullanıcılarının paylaşımları!

Sosyal medya kullanıcısının satın alıp bıçakla kestiği zencefil, ejderhaya benzetildi.