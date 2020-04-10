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Bıçakla ağır yaralandı, otomobiliyle hastaneye geldi

Adana’da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan bir kişi yaralı halde otomobiliyle hastane geldi. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi

10.04.2020 - 05:15 | Güncelleme: ABONE OL
adana bıçaklı saldırı
İHA

Alınan bilgiye göre, 26 yaşındaki Ziyaettin G. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde otomobiline binip Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu mahallesinde bulunan özel bir hastanenin aciline geldi.

Durumu fark eden hastanede yetkilileri kanlar içerisinde kalan Ziyaettin G.’yi sedyeye bindirerek acil müdahale odasına aldı. İHA'nın haberine göre; tedavi altına alınan Ziyaettin G.’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hastaneye gelen polis ekipleri, otomobili incelenmesi için emniyetin otoparkına çektirdi. Polis olayı gerçekleştiren kişi ve ya kişilerle yaşandığı yeri tespit etme çalışmalarına başladı.

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