İHA

Hindistan’da kaydedilen görüntülerde, bir maymunun eline aldığı bıçağı önündeki taşa sürterek bilediği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

"SAVAŞA HAZIRLIK YAPIYOR GİBİ"

Maymunun bıçağı bilediği anlardaki hareketler ise kullanıcılar tarafından “Savaşa hazırlık yapıyor gibi” yorumlarına neden oldu.