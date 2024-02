Bıçağı bekçinin kalbine sapladı! O anlar kameraya yansıdı

Kırşehir'de, bekçi B.Y.'nin (31), gürültü yapıp çevreye rahatsızlık verdikleri için uyardığı kişilerce kalbinden bıçaklanıp yaralandığı arbedenin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 3 Şubat'ta saat 23.00 sıralarında merkeze bağlı Ahi Evran Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte görev yapan, aralarında B.Y.'nin de bulunduğu mahalle bekçileri, mesai bittikten sonra arkadaşlarıyla birlikte sokak arasında iddiaya göre alkol alan K.B. ve yanında bulunan 2 kişiyi gördü.

Bekçiler, 3 kişiyi çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle uyardı. Bölgeden uzaklaşan bekçileri yaklaşık 500 metre takip eden gruptakilerden Kürşat Bayındır ile bekçi B.Y. arasında tartışma çıktı.

Fotoğraf: AA

Ağır yaralanan B.Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan Kürşat Bayındır ile beraberindeki A.B. (22), S.D. (35) ve E.T. (26) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kürşat Bayındır ve A.B. tutuklanırken, E.T. adli kontrol şartıyla, S.D. ise, savcılıkça serbest bırakıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bekçi B.Y.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yandan yaşanan olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde arbede yaşandığı ardından şüphelilerin kaçtığı görüldü. Şüphelilerin arkasından koşan bekçilerin saldırgan Kürşat Bayındır'ı yakaladıkları da kameralara yansıdı.

