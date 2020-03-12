Biberli ekmek nasıl yapılır? Antakya mutfağından sofralarımıza ulaşan bu lezzet ilk bakıldığında lahmacunu andırmaktadır. Ancak Antakyalılar Biberli ekmeği kahvaltıda öğlen yemeğinde beş çayında günlerde akşam yemeğinde yani anlayacağınız günün her saatinde tüketmeyi çok seviyor. Akdeniz ve Arap mutfak kültürünün arasında kalmış bu güzel yemeği sevdiklerinize ve kendinize özellikle pişirip yemenizi öneririz.

Biberli Ekmek Malzemeler:

Hamuru için:

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı ılık su

1 çay bardağı ılık süt

1 paket instant maya

1 çay kaşığı şeker

1, 5 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar un

İç Malzeme için:

2 adet orta boy soğan

1, 5 yemek kaşığı biber salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

1 kahve fincanı susam

1 kahve fincanı dövülmüş ceviz

1 tatlı kaşığı dağ kekiği (Zahter)

2 yemek kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1/2 (yarım) çay kaşığı kimyon

Biberli Ekmek Yapılışı:

Geniş bir kap içerisinde sütü, şekeri, suyu zeytin yağını, tuzu ve instant mayayı ekleyip homojen karışım elde edin.

Ununuzu yavaştan ekleyerek ele yapışmayan bir hamur kıvamına gelene kadar yoğurun.

Hamur tamamen olduktan sonra, üzerine nemli bir bez örtüp 1 saat kabarması için bekleyin.

İç malzemesini yapmak için soğanları ince olacak şekilde kıyın kalan bütün baharatları bu kıydığınız soğanla beraber bir güzel harmanlayın. Tamamen homojen kıvama gelince iç harç hazır.

Hamurunuzu yuvarlak tepsi içerisinde elinizle yağlayarak açın.

Hazırladığınız iç harcı açtığınız hamurun üzerine yayın.

Önceden ısıtmış olduğunuz 200 derecelik yaklaşık 30 dakika kadar pişirin. Fırınınızın durumuna göre bu süre uzayabilir, kısalabilir.

Piştikten sonra dilimleyip servis edebilirsiniz.