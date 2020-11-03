Biber gazı sıkıp çaldı, bozduramadı

İHA

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, kuyumcuya biber gazı sıkıp, 2 bilezik alarak kaçan soyguncu, altınları bozdururken yakalandı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Turhal ilçesinde Orhan Çaprak'a (38) ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Koruyucu maske takan F.S. (23),kuyumcu dükkanına gelerek, bilezik alacağını söyledi. Kuyumcu Çaprak'ın gösterdiği bilezikleri tek tek inceleyen F.S., dükkandan çıktıktan bir süre sonra geri döndü.

ALTINLARI BOZDURURKEN YAKALANDI

Altınları incelerken cebinden çıkardığı biber gazını Orhan Çaprak'a sıktı. Çaprak, gözlerini ovuştururken, F.S. bilezikleri alarak, hızla iş yerinden koşarak, kaçtı. Çevredeki esnafın haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini izledi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu sırada kuyumcu Çaprak, meslektaşlarının bulunduğu WhatsApp grubundan olayı bildirince, soyguncu 3 saat sonra Tokat kent merkezinde bir kuyumcuda altınları bozdururken yakalandı.

'BİBER GAZINI HIZLA CEBİNDEN ÇIKARIP, BANA SIKARAK KAÇTI'

Olayı anlatan kuyumcu Orhan Çaprak, soyguncunun müşteri gibi geldiğini belirterek, ''Benden 20 gramlık bilezikleri çıkarmamı istedi, ben de çıkarttım. Elinde inceledi daha sonra bana verdi. İş yerinden çıktı ve gitti. Aradan 10 dakika geçtikten sonra tekrar geldi. Bilezikleri eline aldı. Diğer eli cebindeydi. Biber gazını hızlı bir şekilde çıkarıp, bana sıkarak, kaçtı. Peşinden koştum ama yetişemedim. Çok hızlı koşuyordu. Bileziklerin değeri 25 bin liraydı. Olayın ardından meslektaşlarımın olduğu WhatsApp grubundan olayı paylaştım. Hırsız, Tokat'ta bir kuyumcuda altınları bozdururken yakalandı" dedi.