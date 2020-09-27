Beyza Şekerci'den Ağustos Böceği ile Karınca masalı

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı yararına düzenlenen “Yıldızlardan Masallar" projesi kapsamında, dizilerde sevilen karakterlere hayat veren Sevgili Beyza Şekerci, koruncuklar için Ağustos Böceği ile Karınca masalını okuyor. Keyifli dinlemeler.

AĞUSTOS BÖCEĞİ İLE KARINCA

Bir varmış, bir yokmuş. Güzel mi güzel bir ormanda şen şakrak bir ağustos böceği yaşarmış. Gezmeyi tozmayı çok sever, hiçbir eğlenceyi kaçırmaz, durmadan şarkı söyleyip sokaklarda dolanırmış. Hatta ağustos böceğinin bu huyunu herkes bilir, nerede olduğu sorulduğunda hiç kimse doğru cevabı veremezmiş. Bu ağustos böceği büyüklerinden de öyle görmüş, etrafındaki herkes sürekli saz çalar şarkı söylermiş. Durum böyle olunca ağustos böceği tüm gün keyif peşinde, biraz şarkı söyler biraz gezinirmiş. Yazları kış için hazırlık yapmak aklının ucundan bile geçmezmiş.

Derken yine bir yaz sonu gelmiş mevsim değişmeye, havalar soğumaya başlamış. Kış kendini hissettirmiş. Durum böyle olunca da ağustos böceği ne yapacağını şaşırmış. Havalar o kadar soğumuş ki dışarılarda dolaşmak zorlaşmış, ağustos böceği şarkı söyleyemez, keyif yapamaz olmuş. Yazın sürdüğü saltanat sona ermiş…

İşin kötüsü ağustos böceğinin karnı da acıkmaya başlamış. Tabi kışa hazırlık yapmadığı için ne bir barınağı ne de kış boyu yetecek yemeği varmış.

Her şey üst üste gelince ağustos böceğinin normalde pek pas vermediği komşuları karıncalar, bir anda ağustos böceğinin dikkatini çeker olmuş. Tüm yaz boyu harıl harıl çalışıp kışa hazırlık yapan karıncaların keyfi yerindeymiş. Onların hem barınağı, hem de kış boyu yetecek yemekleri varmış.

Ağustos böceği bir an için düşünmüş:

“Ben en iyisi karıncalardan ödünç yemek isteyeyim, Ağustos gelince hesaplaşırız.”

Bunun en iyi çözüm olduğuna inanan ağustos böceği, hızlıca karıncanın evine doğru yola koyulmuş ve kapısını çalmış. Karıncanın ona yardım edeceğinden eminmiş. “Bu kışı da kurtardık!” diye geçirmiş içinden.

Kapıyı hızlıca açan karınca soğuktan ve açlıktan zor durumda olan ağustos böceğine acır gözlerle bakmış:

“Nasılsın ağustos böceği? Seni buralara ne getirdi?”

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Zar zor cevap veren ağustos böceği:

“Sevgili karınca, kışın gelmesiyle çok üşümeye başladım. Yemek stoğum da yok. Bana ödünç yiyecek vermen mümkün mü? Söz, ben sana Ağustos geldiğinde borcumu fazlasıyla geri ödeyeceğim.”

Karınca şaşkın bir şekilde cevap vermiş:

“Peki Ağustos Böceği! bütün yaz ne yaptınki sen? Aklın neredeydi?”

Ağustos böceği ne diyeceğini şaşırmış:

“Ben yaz boyunca güzel havanın tadını çıkardım, dolaştım, saz çalıp şarkı söyledim…”

Karınca hemen atılmış:

“Madem tüm yaz keyif yaptın, kışın da aynen devam et. Saz çal, şarkı söyle, bir de oyna.Böylelikle bugünün işini yarına bırakmaman gerektiğini anlarsın” demiş.

Bunu duyan Ağustos böceği, kendi kendine sesli olarak “bende yazın yiyecek toplasaydım, şimdi bu halde olmayacaktım diyerek bir daha aynı hataya düşmeyeceğine dair kendisine söz vermiş”.

Karınca Ağustos Böceğinin bu dileğini duyunca O’nun için üzülmüş ve içinden “arkadaşlarımız hatalarını anladığında onları anlayışla karşılamalı ve yardımcı olmalıyız demiş.” Sonra Ağustos böceğine dönmüş ve demişki“ Ağustos Böceği madem hatanı anladın o zaman sana ayırdığımız yiyeceklerimizden birazını vereceğim. Ve yaz geldiğinde sana nasıl çalışman gerektiğini öğreteceğim. Senin için en büyük iyilik bu olur” demiş..

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O günden sonra Ağustos böceği yazları hem eğlenmiş hem çalışıp kış için kendine hazırlık yapmış.. Arkadaşlarıyla beraber uzun seneler güzelce yaşamışlar.

Hoşçakalınçocuklaaaar…

ÖNEMLİ NOT:

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı yararına düzenlenen ve Deniz Şen koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “Yıldızlardan Masallar" projesine sinema ve sanat camiasından birçok ünlü isim okudukları masallarla destek veriyor. “Yıldızlardan Masallar” kanal adıyla Youtube’da yayınlanan masallardan elde edilen gelirler de yine Koruncak Vakfı’na bağışlanıyor.