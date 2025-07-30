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        Haberler Gündem Güncel Beypazarı'nda uluslararası festival başladı | Son dakika haberleri

        Beypazarı'nda, Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali'nin 2'ncisi başladı

        Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2. Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 16:44 Güncelleme: 30.07.2025 - 16:44
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          Ankara'nın Beypazarı Belediyesi'nce düzenlenen 2. Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali başladı.

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          Festival kapsamında belediye binası önünde bir araya gelen katılımcılar, Bankalar Caddesi'ne kadar kortej yürüyüşü yaptı.

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          Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, festivalin Güdül, Ayaş ve Nallıhan ilçelerinin katılımıyla bölgesel bir boyut kazandığını söyledi.

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          Kasap, festivalin sadece kültür etkinliği olmadığını ifade ederek, "Halk oyunları ekiplerinin katıldığı ve 500’ün üzerinde dansçı kardeşlerimizle, farklı dillerde konuşan aynı isimde atan yüreklerle burada buluştuk. Müzik ve dans, sınırları aşan evrensel bir dildir. Bu gün bu sahnede atılan her adım, çalışana her nota, barışa kardeşliğe ve kültürel zenginliğe yapılan bir selamdır" diye konuştu.

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          Konuşmaların ardından farklı ülkelerden festivale katılan halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.

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          Festival, 2 Ağustos'ta Hıdırlık Tepesi'nde düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.

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