Beyonce'nin Kamala Harris'e desteğine karşı Hulk Hogan'dan Donald Trump'a destek

Beyonce, cuma günü Kamala Harris’in “kürtaj hakkı” temalı Houston mitingine katılan 30 bin kişinin alkışları arasında sahneye çıkmıştı. Mitingde kalabalığa, "Yeni bir şarkı söylemenin zamanı geldi" diye seslenen Beyonce, "248 yıl önce başlayan bir şarkı. Çöküşün, anlaşmazlığın, umutsuzluğun eski notaları artık yankılanmıyor" ifadesini kullanmıştı. Beyonce ayrıca, "Ben ünlü biri olarak burada değilim. Ben politikacı olarak burada değilim. Ben bir anne olarak buradayım" demişti.