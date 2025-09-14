Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Beyonce'den 44'üncü yaş pozları - magazin haberleri

        Beyonce'den 44'üncü yaş pozları

        Beyonce, 44'üncü yaş gününe özel pozlar vererek; "Tanrı'ya bir yıl için daha şükrediyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 11:00 Güncelleme: 14.09.2025 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        44'üncü yaş pozları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyonce, 44'üncü doğum gününü verdiği cesur pozlarla kutladı. Ünlü şarkıcı, dantel ve tülden oluşan bordo elbisesiyle beğeni topladı.

        Üç çocuk annesi sanatçı, paylaşımına; "Doğum günüm için çok teşekkür ederim aşkım. Tanrı'ya bir yıl için daha şükrediyorum. Barış ve sevgi" şeklinde not düştü.

        Son röportajında müzik endüstrisindeki onlarca yıllık kariyerini değerlendiren Beyonce, 7 yaşında tutkusunun peşinden gitmeye başladığını anlatırken; "Genellikle tek siyahi kız ben olurdum ve o zaman iki kat daha fazla dans edip şarkı söylemem gerektiğini fark ettim" demişti. Ünlü şarkıcı, "Kazanmak istiyorsam sahnede varlığım, zekâm ve çekiciliğim olmalıydı" diye eklemişti.

        REKLAM

        Beyonce, hem kendisinin hem de eşi Jay-Z'nin şöhretine rağmen mahremiyetini korumaya özen gösterdiği anlatırken, "Bu işte, mücadele etmediğiniz sürece hayatınızın büyük bir kısmı size ait değildir" demişti.

        Beyonce ayrıca; "Hayat kalitem buna bağlı olduğu için akıl sağlığımı ve mahremiyetimi korumak için mücadele ettim. Kimliğimin büyük bir kısmı sevdiğim ve güvendiğim insanlara saklı" diye eklemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Beyonce
        #yaş günü
        #doğum günü

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurultay davası senaryoları: İptal, erteleme, butlan, tedbir?
        Kurultay davası senaryoları: İptal, erteleme, butlan, tedbir?
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede: Şampiyonluk zamanı!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede: Şampiyonluk zamanı!
        Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!
        Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!
        İşte Domenico Tedesco'nun ilk 11'i!
        İşte Domenico Tedesco'nun ilk 11'i!
        Yağış çok az, rüzgar etkili!
        Yağış çok az, rüzgar etkili!
        "Barış'sız Galatasaray'ı düşünmek istemiyorum"
        "Barış'sız Galatasaray'ı düşünmek istemiyorum"
        186 bin ağaç kurtarıldı
        186 bin ağaç kurtarıldı
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        "Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi"
        "Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi"
        Sergen Yalçın: Oyuncularıma destek bekliyorum!
        Sergen Yalçın: Oyuncularıma destek bekliyorum!
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
        Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        O anları dakika dakika anlattı
        O anları dakika dakika anlattı
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        'Acil' kod devreye girdi
        'Acil' kod devreye girdi
        Habertürk Anasayfa