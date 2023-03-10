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Beyoğlu’nda lüks otelde yangın: Çok sayıda çalışan dumandan etkilendi

Beyoğlu’nda bulunan lüks otelde yangın çıktı. Çıkan yangında çok sayıda çalışan dumandan etkilendi.

Giriş: 10.03.2023 - 10:08 | Güncelleme: ABONE OL
Beyoğlu’nda lüks otelde yangın!
Beyoğlu’nda lüks otelde yangın!
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İHA

Beyoğlu’nda bulunan lüks otelin çamaşırhanesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle yükselen dumandan çok sayıda çalışan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çalışanlar tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kısa söndürüldü.

Yangın, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir otelde saat 01.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, lüks otelin çamaşırhanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından çıkan duman tüm çamaşırhaneyi kapladı.

Çamaşırhanede çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da dumandan etkilenen işçileri içeriden çıkardı.

ÇOK SAYIDA ÇALIŞAN DUMANDAN ETKİLENDİ

Çamaşırhanede başlayan yangından yükselen dumanlar tüm katı kapladı. Bu esnada içeride olan birçok işçi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından çamaşırhaneden çıkarılan işçiler sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çalışanlar tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, otelde başlayan yangın için tedbir amaçlı çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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