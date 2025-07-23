Beyoğlu'ndaki bir bina çöktü

Beyoğlu'nda Emekyemez Mahallesi Yanıkkapı Sokak'taki bir binadan henüz belirlenemeyen nedenle patlama sesi duyuldu. Ardından bina kısmen çöktü.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

PATLAMA ANI ORTAYA ÇIKTI

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'ndaki bir binada meydana gelen çökme sonucunda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

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Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu akşam saat 21.45 sıralarında Beyoğlu Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokak'ta bulunan ve zemin +2 kat olan binanın zemin katındaki büfede sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrasında bina çökmüş olup, olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı tespit edilmiş olup, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir."

VALİ GÜL: BÜFEDE İKİ TÜPÜN PATLADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Olay yerinde gazetecilere bir açıklamada bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, şu değerlendirmede bulundu:

Büfe ve tost satan bir yer. Üzerinde ambalaj malzemeleri satılan 1,5 katlık yine 25 metrekare oturum alanı olan yapı var. Patlamanın etkisiyle hem alttaki büfe çökmüş, aynı zamanda üsteki yapılar da dağılarak etraftaki binalara zarar vermiş. Hamdolsun ölü yok, yaralı yok, şimdiye kadar tespit ettiğimiz bu anlamdasıkıntı yok. Komşularımızın, hemşehrilerimizin evlerinin, işyerlerinin camlarında kırıklıklar var. Bununla ilgili arkadaşlarımızın tespitleri devam ediyor.

"GERÇEK SEBEP TEKNİK ANALİZLE ORTAYA ÇIKACAK" REKLAM İlk belirlemelere göre büfede 2 tane 12 kilogramlık tüp var. Tüp patlaması olduğu düşünülüyor. Tabii gerçek sebebi İleride teknik analizde ortaya çıkacak. Şu an tespitimiz bu. Çok büyük geçmiş olsun. Hemşehrilerimiz zararları, ziyanları tespit edildikten sonra devletimiz imkanlarıyla, olabildiğince bunları karşılamaya çalışacağız. İtfaiyemiz, arama kurtarma ekipleri AFAD'ın koordinasyonunda bakıyorlar. "KAMUNUN İMKANLARIYLA HASARLAR KARŞILANACAK" Kayıp ihbarı yok. Tespit edilen can kaybı yok, yaralı yok. Hepimize geçmiş olsun. Çevrede büyük hasar yok. Cam kırıkları var. Çok sayıda çam kırılmış. Bunlarla ilgili arkadaşlarımız tespit yapacak. Kamunun imkanlarıyla olabildiğince bunların hasarları karşılanacak. Bundan sonraki süreçte adli makamlar ve emniyetimiz gerekli açıklamaları yaparlar ve sizleri de zaman zaman bilgilendirirler. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.