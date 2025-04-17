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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!

        İstanbul'da, yolda yürüyen 65 yaşındaki Bilal Zırığ, bir anda yere yığıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan adamın kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Zırığ'ın yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:27 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:27
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        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
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        İstanbul Beyoğlu'nda olay, dün saat 15.30 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinden çıkan Bilal Zırığ (65), yolda yürümeye başladı.

        BİR ANDA YERE YIĞILDI

        DHA'daki habere göre Zırığ yolda yürüdüğü sırada bir anda düşerek yere yığıldı. Dakikalarca yerde hareketsiz kalan Zırığ'ı görenler yardımına koştu.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Zırığ'ın kendisine gelememesi üzerine, çevredekiler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilal Zırığ, ambulansla Şişli’deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        AMELİYATA ALINDI KURTARILAMADI

        Ameliyata alınan adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede yapılan incelemede Zırığ’ın kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği belirlendi.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Diğer yandan Zırığ'ın kalp krizi geçirip yere düştüğü anlar ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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        #istanbul
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