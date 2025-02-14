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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beyoğlu'nda 3 katlı binada yangın paniği | Son dakika haberleri

        Beyoğlu'nda 3 katlı binada yangın paniği

        İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binada bulunan 10 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, alevlerin sıçradığı park halindeki bir kamyonet küle döndü. Yangın esnasında yaşanan panik ise cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 07:11 Güncelleme: 14.02.2025 - 07:22
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        Beyoğlu'nda 3 katlı binada yangın paniği
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        Beyoğlu'nda 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürdü.

        Kocatepe Mahallesi Kılburnu Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede diğer katlara da sıçradı.

        BİNADAKİ 10 KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

        Binada bulunan 10 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        PARK HALİNDEKİ KAMYONET KÜLE DÖNDÜ

        AA'nın haberine göre; ekiplerin müdahalesiyle yangın 45 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın alt katında park halindeki bir kamyonet tamamen yanarken, binada da maddi hasar oluştu.

        Fotoğraf. DHA
        Fotoğraf. DHA

        PANİK ANLARI KAMERADA

        Öte yandan, alevler arasında binadan çıkan vatandaşların panik anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #istanbul
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