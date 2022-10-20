Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde La Traviata rüzgarı 0:00 / 0:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın beş şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlikler kapsamında, dünya opera repertuvarının en önde gelen bestecilerinden olan Giuseppe Verdi'nin, müzik ve dramı ustalıkla birleştirdiği eseri La Traviata, İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından 22-23 Ekim’de AKM’de sahnelenecek. Sahnelenecek esere İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek

Giuseppe Verdi’nin, Alexandre Dumas’nın Kamelyalı Kadın adlı eserinden operaya uyarladığı La Traviata operası, 22-23 Ekim tarihlerinde, saat 20.00’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın eşlik ettiği La Traviata operası, şef Tulio Gagliardo yönetiminde ve Carlos Vilan rejisi ile sahneleniyor. La Traviata’da başrolleri; Eylem Demirhan Duru, Ayşe Şenogul, Levent Gündüz, Oğuz Çimen, Cengiz Sayın ve Cüneyt Ünsal paylaşıyor. Koro şefliğini Orhan Öner Özcan’ın yaptığı eserin, dekorları Kaan Güreşçi’ye, kostümleri Gülay Korkut Dinç’e ışık tasarımı ise Müfit Özbek’e ait. Temsilin konsermeister’ı ise Seda Subaşı Yalçın.

Dünyada ilk kez 16 Mart 1853’te Venedik’te sahnelenen eser, ülkemizde ise ilk olarak 1954 yılında Ankara’da sahnelendi. Dünyada en çok sahnelenen operaların başında gelen eser, “edebiyata dayalı operanın” en tanınmış örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki sanatseverlerce de büyük ilgi gören eser, sorunlu başlayıp, mutsuzlukla sonlanan bir aşk öyküsünü anlatıyor.