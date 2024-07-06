Beyne ve hafızaya kısa bir yolculuk: Anılar nasıl oluşur ve hatırlanır?

Hafızamız, geçmiş deneyimlerimizi ve bilgileri saklayarak kim olduğumuzu şekillendirir. Ancak anıların beynimizde nasıl oluştuğunu ve nasıl hatırlandığını hiç merak ettiniz mi? Bilim insanları bu süreci üç ana aşamada açıklıyor: kodlama, depolama ve geri çağırma. Yani beynimizde bu süreçler hipokampus, korteks ve amigdala gibi bölgelerin karmaşık etkileşimleri sayesinde gerçekleşiyor. İşte, anıların oluşumundan hatırlanmasına kadar olan yolculuğuna dair detaylar...