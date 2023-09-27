Beyne buz kıracağı ile müdahale edilen tıp tarihinin en dehşet verici uygulaması: Lobotomi

Tıp tarihinin en büyük lekelerinden biri olan lobotomi uygulaması ilk kez 1935 yılında Portekizli nörolog Antonia Moniz tarafından gerçekleştirildi. Doktor, bir hastanın kafatasına delikler açtı, ön kortekse sinirleri kesmek için alkol döktü ve ardından beynin bazı kısımlarını içi boş iğnelerle deldi.

Önceleri "lökotomi" olarak adlandırılan bu prosedür, başta depresyon ve şizofreni olmak üzere iyileşmeyeceğine inanılan hastalar için uygulanıyordu.

Modern çağda bu uygulamanın ne kadar barbarca olduğunu biliyoruz ancak işler o zaman öyle değildi ve Doktor Moniz, 'tıpta çığır açan' yeni yöntemiyle Nobel ödülü bile aldı. Birçok zümre tarafından ödülün geri alınmasına dair çağrı yapıldı ancak hiç kimse bu konu hakkında bir şey yapmadı ve prosedür giderek daha da yaygın hale geldi.