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        Haberler Gündem İstanbul Beylikdüzü'nde son dakika metrobüs kazası: 1 ölü, 2'si ağır yaralı! | Son dakika haberleri

        Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı

        Beylikdüzü Haramidere'de iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 20 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 16:39 Güncelleme: 10.05.2025 - 17:42
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        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 2'si ağır 20 yaralı
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        Beylikdüzü'nde bir metrobüsün başka bir metrobüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 20 kişi yaralandı.

        İstanbul Valiliği, Beylikdüzü'nde 2 metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 20 kişinin yaralandığını duyurdu.

        Valilik, Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda bekleyen bir metrobüse, arkadan gelen bir başka metrobüsün çarptığı kazaya ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda 2 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'si ağır, 20 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Haramidere Durağı'nda yolcu alan bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle dışarı çıkan yolculardan bazılarının yaralandığı görüldü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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