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        Haberler Gündem Çevre Beylikdüzü'nde denize atık su | Son dakika haberleri

        İSKİ atık su hattı, Beylikdüzü'nde denize dökülüyor: Çevre kirliliği ve kötü koku şikâyeti

        İstanbul Beylikdüzü sahilinde İSKİ'ye ait boru hattından denize akıtılan atık suyun, kötü koku ve çevre kirliliğine neden olduğu öne sürüldü. Çevre sakinleri koku nedeniyle şikâyetçi olurken, İSKİ'nin belediyeye gönderdiği raporda da atık su hattının çevresinde işletme ve insan faaliyetinin bulunmaması gerektiğinin ifade edildiği belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 16:31 Güncelleme: 28.04.2025 - 16:31
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        Beylikdüzü'nde denize atık su
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        İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde vatandaşlar, denize dökülen İSKİ atık su hattının çevre kirliliğine ve kötü kokuya neden olduğunu anlattı.

        İHA'nın haberine göre, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait bir atık boru hattından Beylikdüzü Sahil Mahallesi'nden denize atık su akıtılıyor. Bölgede kötü koku ve çevre kirliliğine neden olan bu atık su boru hattı nedeniyle vatandaşlar rahatsızlık yaşıyor.

        Çevredeki vatandaşları endişelendiren atık su hattına ilişkin konuşan antrenör Sabri Sevindiş, "Kürek sporu ile ilgilenen vatandaş ve sporcularımıza Beylikdüzü sahil hattında spor yapma imkanı sunuyoruz. Burada ise bizlerin en büyük şikayeti denizin kirliliği. Özellikle Kırlangıç bölgesinden akan pis suyun insanlar üzerinde alerjik reaksiyonlar göstermesinden şikâyetçiyiz. Koku nedeniyle zaten oradan geçemiyoruz, bu nedenle de rotamızı değiştirdik. İSKİ'nin atık su boru hattına bir çözüm bulunması için gerekli mercilere şikayetlerde bulunduk ama herhangi bir önlem alınmıyor. Hatta bu alanda birde plaj bulunmakta, yanında da bir işletme bulunuyor. İnsan sağlığı için gerçekten risk oluşturuyor. İSKİ’nin verdiği raporda alanda herhangi bir işletme ve insan faaliyetinin bulunmaması gerekiyor. Şuanda ise hala oradan pis su akmaya devam ediyor, insan faaliyeti devam ediyor. Zaten yapının da ruhsatsız olduğunu biliyoruz" dedi.

        İSKİ tarafından 2021 yılında belediyeye gönderilen raporda bölgede sosyal bir tesise izin verilmemesi isteniyor. Raporda "Değişik içerikte atık su taşıyan bu gibi sistemlerde zehirli, patlayıcı gaz oluştuğundan, tünel şaft bacası yakınında bu gibi işletmelerin konuşlanması tehlikelidir" ifadelerine yer veriliyor.

        Rapora rağmen atık su hattının yanında bulunan özel bir plaj dikkat çekiyor. Yine İSKİ tarafından verilen raporda, alanda faaliyet gösteren işletmelerin belirlenen tehlikeli alanın dışına taşınması hususunda ilgili kurumlara yazı gönderildiği belirtilirken, işletmenin alandan yıllar geçmesine rağmen taşınmayarak faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiği öğrenildi. Plaj üzerinde bulunan yapıların ve işletmenin ruhsatsız olduğunu iddia edilirken, çevredeki esnaf ve vatandaşlar yetkililerin konuya bir an önce müdahale etmesini istedi.

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