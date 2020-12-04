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Beyhude Tanımı:

Beyhude kelimesinin anlamı; boş, boşuna, boş yere, boşuna oluş. Başka bir anlamda da işe yaramaz, gereksiz, anlamsız, sonuçsuz, amaçsız ve başı boş olarak ifade edilir.

Beyhude Nedir TDK:

Anlamsız olan, yararsız, faydasız ve boşuna olarak tanımlanır.

Beyhude Örnek Anlatımı:

Eski Türkçe de yararı olmayan, faydasız ve gereksiz görülen bir çok şey için, bu anlamları taşıyan kelime olarak beyhude sözcüğü kullanılır. Bu nedenle büyüklerimizin genel olarak söylemeyi tercih ettiği bir kelimedir.

Beyhude Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Önemlilik testleri için eşikler gibi, beyhude sayılması gerekenler için istatistiksel eşikler bulunmaz.

Araştırmaları, sağlık hizmetlerinde adalet, yaşlanan bireyler ve toplumlar için sağlık hizmetleri ve tıbbi olarak beyhude tedavilerin kullanımı gibi çeşitli konuları araştırıyor.

Birçok halk sağlığı doktoru çabalarının ne kadar beyhude olduğunu fark etti.

Bu nedenle, spektrumdan anlamlı bilgiler çıkarma girişimleri beyhude görünebilir.

Hastane az önce kalıcı bilinçsizlik için yaşamı sürdürme tedavisinin beyhude olduğunu ve bu nedenle belirtilmediğini belirten bir politika benimsemiştir.

Bu nedenle, bu kapasitelerin ayrıştırılması sadece algısal tamamlanma durumlarında değil, genel olarak da beyhude görünmektedir.

Dünya sürekli kendini yeniliyor ve bu şekilde baktığınızda, pişmanlık ve nostalji eşit derecede beyhude görünüyor.

Kalıcı bir şekilde bilinçsiz bir birey gerekli anlamda bir ‘hasta’ olamaz ve bu nedenle böyle bir vücut için yaşam boyu süren müdahaleler tıbbi olarak beyhudedir.

Bununla birlikte, iş ve stratejik planlama genellikle klinik iş yükünün yanında düşük bir öncelik alabilen beyhude bir uygulama olarak algılanıyordu.