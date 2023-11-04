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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat 'Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödülü Gamze Pat'ın oldu

        'Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödülü Gamze Pat'ın oldu

        Kadın yazarların ilkgençlik edebiyatı türündeki üretimlerini desteklemek ve edebiyatta fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından oluşturulan ve bu yıl ilk kez verilen 'Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödülü'nün sahibi 'Nasıl Dedektif Oldum' kitabıyla Gamze Pat oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 12:10 Güncelleme: 04.11.2023 - 12:10
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        'İlkgençlik Edebiyatı' ödülü Gamze Pat'a
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        Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı, kadın yazarların ilkgençlik edebiyatı türündeki üretimlerine destek olmak ve edebiyat dünyasında fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl ilk kez Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödül Programı'nı başlattı. Eczacıbaşı Topluluğu'nun kurucusu Nejat Eczacıbaşı'nın eşi Beyhan Eczacıbaşı'nın, çocuklarına anlattığı masallardan ilham alarak kaleme aldığı 'Kar Masalları' adlı kitabına ithafen düzenlenen ödül programının kazananı, 'Nasıl Dedektif Oldum' adlı kitabıyla yazar Gamze Pat oldu.

        Bülent Eczacıbaşı, GamzePat, Faruk Eczacıbaşı
        Bülent Eczacıbaşı, GamzePat, Faruk Eczacıbaşı
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        Önceki akşam İstanbul Modern'de düzenlenen ödül töreninde konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Kadın yazarların ilkgençlik edebiyatı türündeki üretimlerini desteklemek ve edebiyatta fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından oluşturulan ‘Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödülü’nün ilkini Cumhuriyet’in 100. yılında vermenin heyecanını yaşıyoruz. Araştırmalar, ülkemizde ilkgençlik edebiyatında özgün eserlerin sınırlı sayıda olduğunu gösteriyor. Son beş yılda yüzde 50’ye yakın artış göstererek en hızlı büyümeyi gösteren bu kategorinin, gelecek beş yıl içinde daha da gelişmesi bekleniyor. Bu alanda kendi kültürümüzden de konular işlenebilir, gençlerimizin kendilerini daha kolay özdeşleştirebileceği karakterler yaratılabilirse, genç okuyucuların okuma alışkanlığının gelişimine destek olunabileceğine inanıyoruz” dedi.

        Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödül Programı'nı özellikle kadınlara adadıklarını vurgulayan Eczacıbaşı, “Edebiyat sözlüklerinde ve antolojilerinde kadın edebiyatçılarımızın oranı yüzde 20’yi bulmuyor. Kadın yazarları teşvik etmeye yönelik özel ödüllerin bu sorununun çözümüne bir ölçüde de olsa katkıda bulunabileceğini umuyorum” diye konuştu.

        Bülent Eczacıbaşı, Nüket Esen, Jale Parla, Gamze Pat, Faruk Eczacıbaşı, Asuman Kafaoğlu Büke
        Bülent Eczacıbaşı, Nüket Esen, Jale Parla, Gamze Pat, Faruk Eczacıbaşı, Asuman Kafaoğlu Büke

        Ödül sahibini belirleyen Seçici Kurul Başkanı Prof. Dr. Jale Parla ise yaptığı konuşmada, “12-18 yaş arası bireylerin dünyasına nüfuz etmeyi ve bu yolla onlara hitap etmeyi amaçlayan ilk gençlik edebiyatı, ülkemizde kayda değer bir yaygınlığa ulaşmış olmakla birlikte yeterince bilinmiyor. Bu ödülün amacı ilk gençlik edebiyatını hem yazarlar hem de okurlar katında teşvik etmektir” ifadelerini kullandı.

        İlkgençlik edebiyatı türünde, roman, öykü ya da anlatı dallarında eser veren tüm kadın yazarlara açık olan 'Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödülü'ne birden fazla yapıtla başvurulabiliyor. Prof. Dr. Jale Parla başkanlığındaki Seçici Kurul'da, Prof. Dr. Nüket Esen, Prof. Dr. Sibel Irzık, Müge İplikçi ve Asuman Kafaoğlu-Büke görev alıyor. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu ödülü almaya hak kazanan kadın yazara, 50 bin TL para ödülü veriliyor.

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        #Beyhan Eczacıbaşı
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