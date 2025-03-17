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        Beyaz sirke yenir mi, sağlığa zararı var mı?

        Yunanlılar ve Mısırlılar başta olmak üzere çeşitli noktalarda kullanılan beyaz sirkenin sağlığa zararlı olup olmadığı merak edilir. Birçok amaç için ve çeşitli temizlik uygulamalarında kullanılan beyaz sirkenin ilaç yapımında kullanıldığı bilgisi de vardır. Peki beyaz sirke yenir mi, sağlığa zararı var mı? Konu ile ilgili detayları devamında bulabilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 12:51 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:51
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        Beyaz sirke yenir mi?
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        Geçmiş dönemlerde yemeklerde ve ilaç yapımında kullanılan beyaz sirkenin günümüzde de kullanımı yaygındır. Üretiminin kolaylığı ile ekonomik bir seçenek olarak kabul edilir. İnsan sağlığına zararlı madde içermemesiyle de dikkatleri üzerinde toplar. Bu nedenle birçok kişi, temizlik faaliyetleri için beyaz sirkeyi kullanır. Peki beyaz sirke yenir mi, içilir mi? Herhangi bir zararı olur mu?

        BEYAZ SİRKE YENİR Mİ?

        Beyaz sirke, içerdiği antioksidan vitaminler ile sağlık için oldukça faydalıdır. Asetik asit de beyaz sirkenin beğeni kazanmasını sağlar. Günlük şekilde sulandırılarak içilmesi mümkündür. Ayrıca bu yönüyle birçok sağlık probleminin tedavi edilmesini de destekleyebilir.

        BEYAZ SİRKE NEDİR?

        Mısır şekeri ya da şeker pancarından elde edilen beyaz sirke, esasında bir fermantasyon ürünü olarak bilinir. Şekerin çeşitli uygulamalardan geçirilerek yoğun bir yapıya sahip olması ile beyaz sirke meydana gelir. Alkol asetik aside dönüşür ve beyaz sirke ortaya çıkar. Bu tür, diğer sirkelere göre daha şeffaftır. Bu nedenle bazı kişiler tarafından “sirke ruhu” olarak da anılır. Ülkemizde birçok sirke çeşidi vardır. Beyaz sirke ise yurt dışında çok daha popüler olmuştur.

        BEYAZ SİRKE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

        Beyaz sirke, elma sirkesi ile yoğun olarak karıştırılır. Renkleri ve görüntüleri benzerlik gösterse de ikisi aynı şey değildir. Örneğin beyaz sirkenin alkol oranı yüksektir ve bu nedenle dezenfektan amacıyla da kullanılır. Ancak elma sirkesi sadece elmadan elde edilir. Beyaz sirke, saç derisindeki kepekten ev temizliğine kadar çeşitli alanda temizleyici etki gösterir.

        Beyaz sirkenin salatalara da farklı aroma verdiği bilinenler arasındadır. Sağlığa faydalarıyla ön plana çıkan ürünün lavabo benzeri yerlerde hijyen amaçlı kullanıldığı da dikkat çeker. Beyaz sirke, içilebilen bir ürün olarak da dikkat çeker. Yüksek karbonhidrat içeriğiyle öne çıkan beyaz sirke, aynı zamanda diğerlerine oranla hafif bir tat ve kokuya sahiptir.

        BEYAZ SİRKE FAYDALARI

        Beyaz sirke, içerisindeki asetik asitten kaynaklı kandaki glikoz seviyesini düzenleme özelliğine sahiptir. Buna ek beyaz sirkenin faydalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz;

        • Beyaz sirke, kolesterol düşürücü etkisiyle de öne çıkar.

        • İnme ve kalp krizi gibi hastalıklara yakalanma riski de minimumdur.

        • Düzenli olarak beyaz sirke tüketen kişilerin bilişsel yeteneği geliştirdiği düşünülür.

        • Kalsiyumun kemikler tarafından emilmesi de faydalar arasındadır.

        • Antibakteriyel özelliği yüksek olduğundan yaraların iyileşmesi de oldukça hızlı olur.

        • Vücuda zararlı olan mikroorganizmalara karşı koruma sağlar.

        • Beyaz sirkenin tırnak mantarı tedavisinde de etkin bir şekilde rol oynadığı bilinir.

        • Siğil tedavisinde kullanılır. Çünkü iyileşmesine destek olduğu dikkat çeker.

        • Banyo suyuna bir miktarda eklenen beyaz sirkenin kaşıntıları geçirmeye yardımcı olduğu bilinir.

        • Kepeklenmeyi önlemeye yardımcıdır.

        • Boğaz problemleri olmak üzere birçok sindirim problemini önlemeye destekçidir.

        • B1 vitamini ve mineraller açısından zengin içeriğe sahiptir. Bu nedenle kanseri önleyici etkileri vardır.

        • Ciltte oluşan güneş lekelerinin hafiflemesi konusunda yardımcı olur.

        • Diş macununa eklenen beyaz sirke, ağız kokularını giderebilir.

        • İçeriğinde yer alan asetik asit sayesinde cilt gözeneklerinin sıkılaşması mümkündür.

        • Dolaylı yoldan kilo vermeye yardımcı olma etkisi vardır.

        • Beyaz sirke, salatalara eklendiğinde tokluk hissi oluşturabilir.

        • Metabolizmayı hızlandırıcı etkisiyle yağ yakımı etkisi vardır.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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