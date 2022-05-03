Beyaz kaplan 'Kartopu'na yoğun ilgi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.
DHA'nın haberine göre 350 türden 7 bin 500 hayvanın barındığı hayvanat bahçesini ziyaret etmek için gelenler, girişte uzun kuyruklar oluştu.
Ziyaretçiler, zürafa, fil, aslan, kaplan, ayı, deve kuşu, şempanze, zebra, flamingo gibi hayvanları görebilmek için birbiriyle yarıştı.
Ziyaretçiler en büyük ilgiyi ise kısa süre önce İstanbul'da lüks bir villada bulunarak el konulup, Gaziantep'e getirilen ve Kartopu adı verilen beyaz kaplana gösterdi.
20 bin doğumda bir rastlanabilen ve 'beyaz kaplan' olarak bilinen albino Bengal kaplanı yavrusunu yakından görmek isteyenler birbiriyle yarıştı. Ziyaretçiler, cep telefonlarıyla, biberonla süt verilerek beslenen 4 aylık kaplanın fotoğrafını çekti.
İLK GÜN 14 BİN 500 ZİYARETÇİ
Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde hayvanat bahçesine 14 bin 500 kişinin geldiğini ifade ederek bugün ve yarın ziyaretçi sayısının 30 bine çıkmasını beklediklerini kaydetti.
Hayvanat bahçesinin, hayvanların doğal ortamlarına uygun olarak tasarlandığını ve özel menülerle beslendiğini ifade etti. Ziyaretçilerin, 350 farklı türden hayvanı görebilme şansına sahip olduğunu anlatan Özsöyler, "Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesine sahibiz. Bu özelliğimiz ile insanlarımız sürekli burayı ziyaret ediyor. Tatil dönemlerinde yoğunluğumuz daha da artıyor. Bayramın ilk günü 14 bin 500 kişi ziyaret etti. Ancak, bugün bu sayısının 2 katına çıktığını söyleyebiliriz. Hayvanat bahçesine gelenler saatlerce burada farklı türlerdeki hayvanları yakından görerek vakit geçiriyor" dedi.
Özsöyler, bu yılın ilk 4 ayında 1 milyon 750 bin kişinin geldiğini, yıl sonu ziyaretçi hedefinin ise 5 milyon olduğunu sözlerine ekledi.
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