Üsküdar'da yokuştan kayan beton mikseri 7 araca zarar verdi
İstanbul Üsküdar'da yokuş aşağı kayan bir beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi. Olayda 7 araç hasar gördü
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Üsküdar'da yokuştan kayan beton mikseri park halindeki 7 otomobile zarar verdi.
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Alınan bilgiye göre, K.E idaresindeki beton mikseri Küçüksu Mahallesi'nde yokuş aşağı seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle kaymaya başladı.
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Önce yol kenarında park halinde bulunan 3 otomobile çarpan, ardından Eserli Sokak'taki bir bahçenin istinat duvarını aşan beton mikseri, buradaki 4 araca daha zarar verdikten sonra ağaca çarparak durabildi.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği sokağı trafiğe kapattı.
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Yaralananın olmadığı kazada, 7 otomobilde hasar oluştu.
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