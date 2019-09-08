Instagram'da 1.1 milyon takipçisi bulunan 'Betizmmm' lakaplı sosyal medya kullanıcısı Betül Demirkaya, Ukrayna'da çevredekileri bağırarak rahatsız ettiği anları sosyal medya hesabında yayınladı. Betizmmm'in o paylaşımlarına tepki yağdı.

Bazı takipçileri Betül Demirkaya'ya "Ukrayna hükümetinin yerinde olsam sizi sınır dışı ederim. Sosyal medyadaki çocuk takipçileriniz mi sizi bu denli şımartıyor? Ülkemizin size ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum" yorumunu yaptı.

Twitter gündeminde 1. sıraya yerleşen kullanıcı ise gelen eleştirilerin ardından Instagram hesabını gizledi.