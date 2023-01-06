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Bestemsu Özdemir: Her oyuncunun hayalidir

Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza ile Josh Hartnett'in yer aldığı 'Servet Operasyonu'nda rol alan Bestemsu Özdemir, konuştu. Oyuncu, "Guy Ritchie'nin yönetimindeki filmde Jason Statham'la beraber aynı sahneleri paylaşmak her oyuncunun hayalidir" dedi

Giriş: 06.01.2023 - 09:31 | Güncelleme: ABONE OL
Bestemsu Özdemir: Her oyuncunun hayalidir - Magazin haberleri
"Her oyuncunun hayalidir"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bestemsu Özdemir, birçok sahnesinin Antalya'da çekildiği ve başrollerinde Hollywood yıldızlarından; Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza ile Josh Hartnett'in yer aldığı 'Servet Operasyonu' filminde rol alıyor. Ünlü oyuncu, basın mensuplarının konuyla alakalı sorularına yanıt verdi.

"HER OYUNCUNUN HAYALİDİR"

Filmde Kaan Urgancıoğlu ile birlikte rol alan Özdemir, "Hayatımın en inanılmaz tecrübesiydi diyebilirim. Guy Ritchie'nin yönetimindeki filmde Jason Statham'la beraber aynı sahneleri paylaşmak her oyuncunun hayalidir. Bizim setlerimizden çok çok farklı bir set ortamı vardı. Uluslararası projelerde yer almak adına görüşmelerimiz sürüyor" açıklamasında bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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