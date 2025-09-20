Bestemsu Özdemir: Evlilik çok güzel gidiyor

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki gün Kadıköy’deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

Elinde, ailesinin ve kendisinin de bir dönem ikamet ettiği Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ait evraklar bulunan Bestemsu Özdemir’in aceleci tavırları dikkat çekti.

Geçtiğimiz ay eski basketbolcu Ersin Görkem ile Fethiye’de evlenen oyuncu, muhabirlerin, "Evlilik nasıl gidiyor?" sorusuna; "Çok güzel, her şey yolunda" yanıtını verdi. Muhabirlerin, "Bebeğinizin sağlığı nasıl?" sorusuna ise; "Gayet iyi, her şey yolunda. Teşekkür ederim" diyerek, hızlı adımlarla otomobiline bindi.